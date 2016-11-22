همایش ملی روشهای نوین احصای درآمدهای پایدار شهرداری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمانی، عصر سه شنبه به مناسبت برگزاری همایش ملی روش‌های نوین احصاء درآمد پایدار شهرداری‌های کشور در ساری در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این همایش با محوریت اقتصاد مقاومتی و همزمان با روز پژوهش در روزهای ۲۴ و ۲۵ آذرماه در ساری برگزار می‌شود.

وی افزود: ایجاد فرصت تعامل، ارتقاء دانش و انتقال تجارب شهرداری‌های کشور در شناسایی راه‌های افزایش درآمد پایدار از اهداف همایش مذکور است.

عضو شورای سیاست‌گذاری و دبیر علمی همایش، بابیان اینکه این همایش اولین بار توسط مجموعه استان تدارک دیده شد و با حضور همه شهرداری‌های کشور به میزبانی مازندران برگزار می‌شود، افزود: ۱۱۸ نفر از بدنه مدیریت شهری کشور برای شرکت در این همایش اعلام آمادگی کردند.

رحمانی، از همکاری شورای اسلامی استان مازندران، استانداری، دانشگاه مازندران در برگزاری همایش ملی روش‌های نوین احصاء درآمد پایدار شهرداری‌های کشور به میزبانی ساری در محل پلاژ بهزیستی بهاران خبر داد و گفت: سخنرانان ویژه این همایش مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، قالیباف، شهردار تهران هستند درعین‌حال بنا داریم حضور محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مهندس خندان‌دل؛ معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور را داشته باشیم.

وی، افزود: تاکنون ۴۵ مقاله به دبیرخانه این همایش رسیده است که ۲۰ درصد از مقالات از دانشگاهیان و کارمندان شهرداری‌ها بوده است.

دبیر علمی همایش، اظهار کرد: در این کنفرانس شهرداران برتر حوزه احصاء درآمد پایدار که اقدامات راهبردی و استراتژیک را مطرح کردند درعین‌حال سه الی چهار کارگاه تخصصی برای شهرداران و مدیران شهری برگزار می‌شود که با محوریت ممیزی املاک است زیرا معتقدیم ممیزی املاک دریچه‌ای برای درآمد پایدار برای شهرداری‌ها است.

رحمانی، برگزاری کارگاه‌های ایده‌های برتر و اعطاء گواهی‌نامه معتبر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به مدیران آموزش‌دیده را از دیگر بخش‌های این همایش برشمرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از مشاورین، کارشناسان و پیمانکاران دعوت‌شده، در این همایش شرکت کنند.

وی، در ادامه اقتصاد شهری و نقش آن در اقتصاد مقاومتی، درآمد پایدار شهری با رویکرد به زیستن، آسیب‌شناسی نظام تأمین منابع مالی و درآمد شهرداری‌ها، چالش‌های درآمد پایدار شهرداری‌ها، بودجه‌بندی در شهرداری‌ها گردشگری شهری و درآمد پایدار شهرداری‌ها، مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و اجتماعی و راهکارهای توانمندسازی در افزایش درآمد شهرداری‌های کوچک را به‌عنوان برخی از محورهای این همایش برشمرد.

عضو شورای سیاست‌گذاری و دبیر علمی همایش، در بخش دیگری از سخنان خود، بابیان اینکه از دولت سازندگی و بعد از دولت اصلاحات شهرداری‌ها در کشور از بدنه پیمانکاری و کارهای صرفاً عمرانی خارج شد و با مباحث زیست‌محیطی، فرهنگی و پروتکل‌های اجتماعی توامان شد، افزود: کلیه این موضوعات در راستای توسعه مدنیت و توسعه شهری بوده است.

رحمانی، افزود: امروز شهرداری‌ها نهادی هستند مبتنی بر توسعه زیست‌محیطی یا به زیستن یا خواستگاهی برای زندگی خوب و درعین‌حال تقریباً بالغ‌بر ۵۰ تا ۶۰ درصد مردم در شهرها زندگی می‌کنند و البته هرروز بر جمعیت شهری افزوده می‌شود و شمار شهرها روبه ازدیاد است و گفته می‌شود که به‌زودی به ۵۸ شهر استان هم قرار است اضافه شود.

وی، گفت: آنچه در بحث مدیریت شهری جوامع پیشرفته وجود دارد این است که مدیریت شهری، مدیریت جامع است که هم بالقوه و هم بالفعل بوده که ما نیز می‌توانیم در آینده در کشور این نوع مدیریت شهری را داشته باشیم.

دبیر علمی همایش ملی روش‌های نوین احصاء درآمد پایدار شهرداری‌های کشور، سایت قابل‌دسترسی به دبیرخانه مرکزی همایش را www.mazandconf.ir عنوان کرد و گفت: مباحث قانونی و مباحث پشتوانه اجرایی و علمی بسیار خوبی در دولت تدبیر و امید برای مباحث مدیریت شهری ایجاد شد که لایحه جامع مدیریت شهری از آن جمله است که شهرداری بتوانند خدمات تسهیلات و زیرساختی تمام موارد و المان‌هایی که در داخل شهر وجود دارد را در دست بگیرد.

رحمانی در ادامه با ابراز اینکه متأسفانه شهرداری‌های به‌طور نامأنوسی به سمت خطاهای فراوان میر روند این همایش می‌تواند بابی بر این موارد باز کند، گفت: امروز لایحه جامع مدیریت شهری به مجلس داده‌شده و با تصویب این لایحه راه برای اجرایی شدن دیگر بندهای آن ازجمله انتخاب شهردار توسط مردم بازخواهد شد.

وی بابیان اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیرت شهری دست بیابی به منابع مالی است، گفت: وقتی شهرداری‌ها مستقل شدند مبانی نظام بودجه‌بندی به‌گونه‌ای شد که شهرداری‌های دستشان در جیبشان باشد مگر در موارد خاصی یا در شرایط بحران کمکی از دولت به مدیریت شهری بشود.