امیدی‌پور: یزد الگوی مدیریت شهری مبتنی بر دانش بومی است

یزد_ معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، شهرداری‌ها را در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم عنوان کرد و گفت: یزد الگوی مدیریت شهری مبتنی بر دانش بومی است.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش امیدی‌پور شامگاه پنجشنبه در نشست مشترک با شهرداران استان یزد که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار برگزار شد، گفت: شهرداری‌ها به عنوان نهادهای مردمی، بیشترین ارتباط را با زندگی روزمره شهروندان دارند و هیچ دستگاهی نمی‌تواند ادعا کند که به اندازه آنان خدمت ارائه می‌دهد.

وی با تمجید از مدیریت شهری استان یزد، آن را نمونه‌ای از مدیریت شهری مبتنی بر دانش بومی و فرهنگ اصیل ایرانی دانست و افزود: ظرفیت‌های انسانی و فرهنگی موجود در استان یزد، زمینه‌ساز توسعه پایدار شهری است.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در ادامه به اقدامات حمایتی سازمان شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۴۲۸ شهرداری فعال در کشور در حال خدمت‌رسانی هستند و برای ایجاد درآمدهای پایدار، تفاهم‌نامه‌هایی در سطح ملی به امضا رسیده است.

امیدی‌پور تصریح کرد: در راستای توسعه منابع درآمدی پایدار، تفاهم‌نامه‌ای با هدف بهره‌برداری از انرژی خورشیدی منعقد شده که ضمن کاهش هزینه‌ها، به حفظ محیط زیست و توسعه شهری سبز کمک می‌کند.

وی همچنین از امضای تفاهم‌نامه جامع با بانک شهر برای اجرای پروژه‌های عمرانی، خدماتی و درآمدزا خبر داد و گفت: تقویت ناوگان ماشین‌آلات شهرداری‌ها و اعطای تسهیلات ویژه به طرح‌های درآمدزای کوچک‌مقیاس در شهرداری‌های کم‌جمعیت، از جمله برنامه‌های در دست اجراست.

در بخش پایانی این نشست، شهرداران استان یزد ضمن بیان مشکلات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود در حوزه مدیریت شهری، بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و شوراهای اسلامی شهرها تأکید کردند و مقرر شد جمع‌بندی موضوعات مطرح‌شده در قالب گزارشی جامع به استانداری ارائه شود تا در تصمیم‌گیری‌های کلان شهری مورد استفاده قرار گیرد.

