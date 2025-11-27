به گزارش خبرنگار مهر، کوروش امیدی‌پور شامگاه پنجشنبه در نشست مشترک با شهرداران استان یزد که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار برگزار شد، گفت: شهرداری‌ها به عنوان نهادهای مردمی، بیشترین ارتباط را با زندگی روزمره شهروندان دارند و هیچ دستگاهی نمی‌تواند ادعا کند که به اندازه آنان خدمت ارائه می‌دهد.

وی با تمجید از مدیریت شهری استان یزد، آن را نمونه‌ای از مدیریت شهری مبتنی بر دانش بومی و فرهنگ اصیل ایرانی دانست و افزود: ظرفیت‌های انسانی و فرهنگی موجود در استان یزد، زمینه‌ساز توسعه پایدار شهری است.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در ادامه به اقدامات حمایتی سازمان شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۴۲۸ شهرداری فعال در کشور در حال خدمت‌رسانی هستند و برای ایجاد درآمدهای پایدار، تفاهم‌نامه‌هایی در سطح ملی به امضا رسیده است.

امیدی‌پور تصریح کرد: در راستای توسعه منابع درآمدی پایدار، تفاهم‌نامه‌ای با هدف بهره‌برداری از انرژی خورشیدی منعقد شده که ضمن کاهش هزینه‌ها، به حفظ محیط زیست و توسعه شهری سبز کمک می‌کند.

وی همچنین از امضای تفاهم‌نامه جامع با بانک شهر برای اجرای پروژه‌های عمرانی، خدماتی و درآمدزا خبر داد و گفت: تقویت ناوگان ماشین‌آلات شهرداری‌ها و اعطای تسهیلات ویژه به طرح‌های درآمدزای کوچک‌مقیاس در شهرداری‌های کم‌جمعیت، از جمله برنامه‌های در دست اجراست.

در بخش پایانی این نشست، شهرداران استان یزد ضمن بیان مشکلات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود در حوزه مدیریت شهری، بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و شوراهای اسلامی شهرها تأکید کردند و مقرر شد جمع‌بندی موضوعات مطرح‌شده در قالب گزارشی جامع به استانداری ارائه شود تا در تصمیم‌گیری‌های کلان شهری مورد استفاده قرار گیرد.