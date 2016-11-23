موکب بانوان هنوز در چذابه فعال است/ چفیه نماد وطن دوستی

خبرگزاری مهر ، گروه استان ها - کوثر کریمی: زنان در هر کاری حضور پیدا کنند نظم و دقت بالا را می توان به راحتی مشاهده کرد. خوشبختانه زنان ایرانی از شروع انقلاب و حتی در سنگرهای دفاعی دوران هشت سال جنگ تحمیلی حضوری فعال داشته و امروز این حضور پررنگ و فعال خود را در فعالیت های اجتماعی نشان می دهند.

هر چند که حضور زنان در منصب های مدیریتی به ویژه در خوزستان کمرنگ دیده شده و در این گزارش مجال صحبت از این موضوع نیست ولی زنان خوزستانی این بار علاوه بر اجتماعی بودن وارد عرصه خدمات رسانی به زائران حسینی هم شده اند.

زنان در مرز چذابه حضور پیدا کردند تا با چرخ های خیاطی، نخ و سوزن هایی از جنس عشق لباس زائران را وصله زده و ارادت خود را به سید و سالار شهیدان ابراز کنند. آنها آمده اند تا با تحمل گرمای تنور پخت نان گرمای عشق آتشین خود را به امام حسین(ع) به نمایش بگذارند.

زنان آمده اند تا با به کار بستن تمام سلیقه خود، غذاهایی لذیذ و البته مقوی را برای تقویت و انرژی بخشیدن به زائران کوی کربلا طبخ کنند. آنها آمده اند تا با چشمانی مملو از عشق حسینی تمام توان دید خود را برای پینه دوزی ساک های دستی زائران بگذارند که بگویند خدمت به زائران حسینی کم از زیارت کربلا ندارد.

زنانی در چذابه حضور دارند که می توان آنها را فرشته ها و ملکه های مهربانی نامگذاری کرد، هر کدام از این بانوان برای خدمت به زائران حسینی حضور پیدا کرده و تمام توان خود را به کار می گیرند تا بلکه رضایت زائران را جلب کنند.

پنج موکب در مرز چذابه خاص بانوان بود اما در این بین یکی از مواکب ویژگی هایی خاص تری نسبت به سایر مواکب داشت و برای همین با مدیر و اعضای آن به گفت وگو نشستم.

المان چفیه بر موکب

«شیدا دانیالی» سال گذشته برای اولین بار موکب اختصاصی بانوان را در مرز چذابه برپا و برای شکستن تابوی حضور زنان و خدمات اختصاصی توسط آنها برای زائران زن، مشقت زیادی را تحمل کرده بود.

این بانو امسال اما با المان چفیه و موکبی بیش از چهار برابر بزرگتر از سال گذشته و با خدماتی منسجم و فراتر از انتظار ظاهر شد. موکب «زینبیون الاهواز» با نمادی کاملا بومی با طرح چفیه از روز اول ماه صفر خدمات رسانی زائران و عشاق الحسین را شروع کرد.

زیباست بدانید تمامی خادمان این موکب از مردان که برای کارهای سخت خارج از موکب به خدمت ایستاده اند تا بانوان خادم همگی لباس های متحدالشکل، مزین به نقوش چفیه به تن داشتند.

موکب زینبیون الاهواز در دوره حضور خود بیش از ۱۰۰ هزار پکیج بهداشتی به زائران هدیه کرده که در کیف هایی مزین به نقوش چفیه اقلامی چون مایع ضدعفونی کننده دست، مایع دستشویی، شامپو، ماسک، چسب زخم، قرص استامینوفن کدئین، کپسول ژلوفن، چند عدد آبنبات و صلوات شمار وجود داشت.

از نکاتی که در موکب زینبیون الاهواز بسیار جلب توجه می کرد بخش خدمات تغذیه بود. در این بخش سعی بر آن بود تا از غذاهایی حاوی سبزی، صیفی جات، پروتئین در قالب لقمه های پیچیده استفاده شود.

عمده غذاهای سنتی و بومی منطقه که از نظر تغذیه سالمتر و مغذی تر هستند، در این موکب توزیع می شد. پخت نان برنجی (نانی که با آرد برنج پخته شده در زبان بومی سیاح نام دارد) از دیگر کارهای این موکب بود.

این موکب اصلا از ظروف یکبار مصرف استفاده نکرد چون مدیر موکب اعتقاد داشت قطعا تجزیه نشدن این ظروف در طبیعت عواقب بدی برای محیط زیست به دنبال دارد. هر غروب قبل از اربعین و بعد از آن زنان زائر و حتی خادم برای بیتوته و شب را به صبح رساندن، مسیر موکب زینبیون با نماد چفیه را در پیش می گیرند.

چفیه نمادی از وطن دوستی است

دانیالی که روی طرح های مقاومتی با نقوش چفیه کار می کند، در ارتباط با نقوش و معانی آن می گوید: چفیه نماد عظیمی از عزت، اقتدار، استقامت، پایداری، وفاداری، اتحاد، همبستگی، وطن دوستی، غیرت، شرف، قدرت و حفظ ناموس است.

دانیالی با اشاره به اینکه احیای فرهنگ غنی ایرانی - اسلامی می تواند مطمئن ترین و بزرگترین راه مقابله با تهاجم فرهنگ غربی باشد، می گوید: کامل ترین نقوشی که نشان از هیبت ملت غیور دارد چفیه است و هر گره آن هزاران هزار معنی دارد.

مدیر موکب زنان چذابه تأکید می کند: این نقوش چفیه با تعابیر عظیم در مسیر امام حسین(ع) به اصل معنی خود می رسد. برای من همین بس که امن ترین محل برای خوابگاه زنان در این نقطه از بیابان نماد غیرت و شرافت است.

دانیالی می گوید: از سال گذشته نیاز به وجود موکب زنان را حس می کردیم . سال قبل کار را به سختی شروع و نوعی تابوشکنی برای نقطه صفر مرزی که هیچ خانمی حضور نداشت بود.

وی اضافه می کند: سال قبل برای اولین بار موکب زنان را بنا کردیم و امسال خدا را شکر به جز ما پنج موکب زنان دیگر برای خدمات دهی به زائران مسلمان و غیرمسلمان فعال شدند.

این موکب دار زن با اشاره به اینکه موکب از اول صفر کار خود را شروع و تا چند روز بعد اربعین ادامه می دهد، عنوان می کند: امسال از زائران غیرمسلمان هم پذیرایی شده و افتخار خدمت به آنها را داشتیم.

دانیالی تأکید می کند: مهمتر از همه این است که موکب با المان چفیه با نماد قدرت و استقامت مأمنی برای بانوان شده و همه آرامترین و پررفاه ترین موکب زنان را موکب چفیه می دانند.

باید به محیط زیست هم اهمیت داد

وی در ارتباط با استفاده نکردن از ظروف یکبار مصرف در موکب ادامه می دهد: امسال برنج را از سبد غذایی حذف کردیم چون نیاز به ظروف یکبار مصرف داشت. به هر حال همه با هدف انسان دوستی و خدمت به زائران حسینی در این مرز جمع شدیم؛ بنابراین باید به محیط زیست و بهداشت هم اهمیت می دادیم.

این موکب دار زن ادامه می دهد: تمام پذیرایی ما لقمه های نان بوده و چای را در لیوان های کاغذی مصرف کردیم. همچنین در غذاها نیز کمتر از روغن و نمک و بیشتر از مواد کم حجم اما پرکالری استفاده می شود، مثلا به جای نان گندم از نان برنجی استفاده کردیم.

دانیالی یادآور می شود: یک برنامه بزرگ با سخنرانی روحانی، نصب استیج، تلاوت قرآن، زیارت عاشورا، نوحه، اجرای تعزیه، سینه زنی مردان و زنان هم در حاشیه خدمت رسانی به زائران حسینی برگزار کردیم.

«سلیمه باوی» یکی از خادمانی که در این موکب کار پخت نان را انجام می دهد، در گفت وگو با خبرنگار مهر می گوید: در این موکب کار پخت نان را انجام می دهم . از اول ماه صفر برای خدمات رسانی آمده ام و با اینکه موکب تا چند روز بعد از اربعین فعال است ولی چون علاقه مندان به خادمی زیاد است به صورت شیفتی کار می کنیم.

خدمت به زائران کمتر از زیارت نیست

وی اضافه می کند: عشق و ارادتم به امام حسین(ع) آنقدر زیاد است که اندازه ندارد و تنها آرزویم این است که مرا به عنوان خادمش بپذیرد. مطمئنم خدمت به زائران حسینی ثوابش کمتر از زیارت کربلا نیست.

باوی در واکنش به اینکه آیا گذشتن از زندگی و فرزندان برایش سخت نیست می افزاید: خدمت به زائران حسینی سختی ندارد و امام حسین(ع) خودش با عنایت الهی نگهدار خانواده های ما است. کار برای زائران نه تنها مانعی برای زندگی های ما نیست بله برکات بسیاری هم با خود به همراه دارد.

در پایان از او درباره تجربه حضورش در چذابه می پرسم که بیان می کند: سال گذشته به عنوان زائر در موکب بانوان مهمان بودم و به خودم قول دادم سال دیگر به مرز آمده و در امر خدمت رسانی به زائران زن فعالیت کنم.

لذت غلامی ارباب

«خدیجه سواری» دیگر بانوی خادمی که در این موکب کار پخت غذا را انجام می دهد، در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: برای اولین سال است که در موکب بانوان به زائران حسینی خدمت رسانی می کنم. چند روزی در این موکب حضور دارم و از خدمت به زائران حس خیلی خوبی دارم.

او ادامه می دهد: کار برای امام حسین(ع) خیلی لذت بخش است. هر سال در هیئت های عزاداری کار خدمت رسانی را انجام می دادم ولی حضور در مرز و فعالیت برای کسانی که راهی زیارت امام حسین(ع) هستند واقعا لذتی وصف نشدنی دارد.

این خادم تأکید می کند: نهضت عاشورا باعث زنده نگه داشتن اسلام شده و باید کاری کنیم که موکب ها علاوه بر خدمت رسانی به زائران با همکاری علما اقدام به عمق بخشی واقعه عاشورا و حماسه اربعین کنند.

سواری اضافه می کند: باید توجه به انجام کارهای فرهنگی در مواکب بیشتر شود و تجربه ثابت کرده که زائران حسینی در این راه با شور و شوقی بالا حضور پیدا کرده و به آموزه های ارائه شده در این مسیر با جان و دل گوش می دهند.

وی در پاسخ به اینکه آیا سال های بعد هم در موکب خدمت رسانی به زائران حضور پیدا می کند، می گوید: تا زمانی که شرایط مهیا باشد حتما خادمی امام حسین(ع) را انجام می دهم و چه لذتی بالاتر از اینکه غلام اربابم حسین(ع) باشم.

«زری داراب پور» یکی دیگر از خادمانی که کارهای مختلف از جمله توزیع بسته های بهداشتی، نظافت موکب و کمک آشپزی را انجام می دهد، در گفت وگو با خبرنگار مهر عنوان می کند: عشق به حسین همان چیزی است که باعث شده روزها از خانه و سه فرزندم دور بمانم.

او اضافه می کند: عاشقان امام حسین(ع) برای خدمت به زائرانش تمام تلاش خود را به کار می گیرند. به هر حال زائران مهمانان اربابمان حسین(ع) هستند و باید به نحو شایسته ای از آنها پذیرایی کرد.

این خادم موکب زنان ادامه می دهد: هرچند رفتن به زیارت کربلا آرزوی هر کسی است ولی به نظرم خدمت به زائرانی که راهی کربلا هستند نیز ثواب بسیار زیادی دارد.

داراب پور می گوید: عشق به امام حسین(ع) باعث شده تا افراد از جان و مال خود هم بگذرند. به نظر من آدم هرچقدر هم برای اهل بیت و ائمه عصمت و طهارت کار کند باز هم کم است.

به گزارش مهر، ۲۵ زن در این موکب به امر خدمت رسانی مشغول بودند و هفت مرد نیز در انجام کارهای اجرایی بیرون از موکب همکاری داشتند.