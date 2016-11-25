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۵ آذر ۱۳۹۵، ۲۳:۱۹

سخنگوی انصار الله: آمریکا بازی راهبردی در منطقه دنبال می‌کند

سخنگوی انصار الله: آمریکا بازی راهبردی در منطقه دنبال می‌کند

سخنگوی جنبش انصار الله یمن تاکید کرد که آمریکایی ها بازی راهبردی برای به آتش کشیدن منطقه انجام می دهند تا زمینه تداوم نفوذ و مداخله جویی هایشان فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری المسیره، محمد عبدالسلام تصریح کرد که آمریکایی ها برای تداوم بخشیدن به مداخله جویی ها و نفوذ خود و حتی تداوم فروش سلاح های خود، در حال انجام بازی راهبردی در منطقه هستند.

وی افزود عربستان با طرح ارائه شده از سوی آمریکا و سازمان ملل در یمن مخالف است و آمریکا پس از اینکه در مسائل یمن به عربستان اتکا می کرد، اما مجبور شد این کشور را تنها بگذارد و الان خود مستقیما با طرف های یمنی مذاکره می  کند.

عبد السلام تصریح کرد که برخی طرف ها حوادث و تحولات جاری در مناطق مرزی را درک نمی کنند و این در حالی است که عملیات های بزرگی جریان دارد و فشارهای شدیدی علیه عربستان اعمال می شود.

کد مطلب 3833882

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