به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری المسیره، محمد عبدالسلام تصریح کرد که آمریکایی ها برای تداوم بخشیدن به مداخله جویی ها و نفوذ خود و حتی تداوم فروش سلاح های خود، در حال انجام بازی راهبردی در منطقه هستند.

وی افزود عربستان با طرح ارائه شده از سوی آمریکا و سازمان ملل در یمن مخالف است و آمریکا پس از اینکه در مسائل یمن به عربستان اتکا می کرد، اما مجبور شد این کشور را تنها بگذارد و الان خود مستقیما با طرف های یمنی مذاکره می کند.

عبد السلام تصریح کرد که برخی طرف ها حوادث و تحولات جاری در مناطق مرزی را درک نمی کنند و این در حالی است که عملیات های بزرگی جریان دارد و فشارهای شدیدی علیه عربستان اعمال می شود.