صدای مظلومیت موقوفه نظام را باید به گوش همه مسئولان برسانیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد طباطبایی پیش از ظهر امروز یکشنبه در جلسه وقف استان خوزستان اظهار کرد: در سال جاری تعداد ۱۹۲ وقف جدید داشتیم که چندان اهمیت ندارد و بلکه باید وضعیت وقف های قدیم را مشخص کنیم.

وی افزود: همایش وقف امسال در استان خوزستان به صورت مرکزی برگزار و از هیئت امنای برتر بقاع متبرکه و مقام آوران مسابقات تقدیر می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان تصریح کرد: برخی از افراد با بهانه ها و دلایل مختلف از دادن حق وقف تمکین می کنند. وقتی پای قراداد می رسیم می گویند زمین بایر است ولی نباید مبلغ آن را به اندازه زمین کشاورزی حساب کنید.

حجت الاسلام طباطبایی گفت: حق و حقوق موقوفات باید از متصرفان گرفته شود، البته حاضر به ظلم به متصرفان نیستیم ولی به موقوفه و کسی که وقف کرده نیز نباید ظلم شود.

وی ادامه داد: در سال جاری تا این لحظه ۲۳۷ سند برای موقوفات گرفته شده که امیدواریم تا پایان سال به بیشتر از ۴۰۰ سند برسد. بیشترین سندهای سال جاری متعلق به شهرستان بهبهان است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان عنوان کرد: یک سری پرونده های در حال رسیدگی در دادگستری داریم که معاونت حقوقی در جریان جزئیات آنها است.

حجت الاسلام طباطبایی در ارتباط با بقاع متبرکه بیان کرد: در سال گذشته و امسال اعتبارات خوبی را از سازمان مدیریت گرفتیم و در همه بقاع شاخص در حال انجام فعالیت های عمرانی هستیم و هر هفته یک تغییراتی هرچند کند در بقعه علی ابن مهزیار اهوازی داریم.

وی اضافه کرد: امامزاده های بسیاری از جمله سبزقبا، دانیال نبی و امامزاده حیدر، شاه فضل و چند امامزاده در بهبهان نیز طرح های عمرانی دارند. امامزاده عبداله دهدز نیز همزمان با سلطان ابراهیم مورد بازسازی قرار گرفتند که هم اکنون در حال نازک کاری گنبد هستیم.

درآمد امامزاده ها واقعا بالا نیست

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان یادآور شد: درآمد امامزاده ها واقعا در حد تصوراتی که فکر می کنند بالا است، اصلا اینطور نیست. علاوه بر اینکه درآمدها برای خود امامزاده ها هزینه می شود بلکه سایر اعتبارات هم برای آنها جذب می شود. درآمد یک سال کل امامزاده های استان در حقیقت کمتر از درآمد امامزاده صالح تجریش است.

حجت الاسلام طباطبایی گفت: یکی از مهمترین کارهایی که اوقاف طی دو سال اخیر به آن ورود کرده اربعین است. سال گذشته دو موکب در مرزهای شلمچه و چذابه با همکاری برخی استان ها داشتیم و امسال چون تردد بین دو مسیر سخت بود استان های بوشهر و فارس در مرز شلمچه موکب زدند و استان خوزستان با یزد، اصفهان، مازندران، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمر در مرز چذابه حضور پیدا کردند.

وی اضافه کرد: یکی از کارهای باارزش و افتخاری برای ما بود که به زائران حسینی خدمات رسانی کردیم. حدود ۳۸۰ میلیون تومان در مرز چذابه برای توزیع غذای گرم در سه وعده، توزیع ۶ تریلر آب معدنی، کیک، کلوچه، خرما و انواع خدمت رسانی های دیگر هزینه شد و در کنار این اعزام مبلغ هم البته داشتیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان بیان کرد: در رامشیر به دنبال تبدیل به احسن کردن وقف نیستند و تاکنون هیچ همکاری در این زمینه نداشتیم. نمی شود که زمین های این موقوفه را به بهانه مردن صاحب آن به کمترین بها فروخت و باید به ازای خود موقوفه اقدام به تبدیل احسن کنند.

رامشیر تنها شهر موقوفه ایران نیست

حجت الاسلام طباطبایی عنوان کرد: رامشیر تنها شهر موقوفه ایران نیست، شهرهای مختلفی در ایران هستند که از یک تا ۶ دانگ آن موقوفه هستند. شهرستان ملایر ۶۴ درصدش موقوفه است و مردم هم حق و حقوق موقوفه را پرداخت می کنند. بالای ۹۰ درصد مشهد مقدس هم وقف است و مردم آنجا هم هیچ مشکلی ندارند.

وی افزود: اوقاف از هیچ کسی زمینی نمی گیرد بلکه اجاره وقف را می خواهد، مردم که سند دارند ولی تنها باید حق موقوفه را پرداخت کنند.

حجت الاسلام طباطبایی ادامه داد: تا آنجایی که در توانمان باشد با مردم همکاری می کنیم ولی باید بحث شرعی هم رعایت و حق و حقوق موقوفه را نیز از دستگاه های دولتی بگیریم. باید صدای مظلومیت موقوفه نظام را به گوش همه مسئولان برسانیم.

از همه دستگاه ها طلب داریم

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان در پاسخ به این سوال که از چه دستگاهی طلب دارید، گفت: باید پرسید از کدام دستگاه طلبکار نیستیم چون از همه دستگاه ها مطالبه داریم.

وی با اشاره به اینکه اگر مساعدت برای امامزاده ها نباشد واقعا کار پیش نمی رود، عنوان کرد: مساجد و حسینیه ها از قدیم مردمی بوده و با این اعتبارات کم نمی توان اقدام به ساخت مسجد و حسینیه کرد.

حجت الاسلام طباطبایی در پایان با گرامیداشت یاد عفت فتحی خبرنگار مرحومه استان خوزستان با ذکر فاتحه و صلوات تصریح کرد: در حال حاضر ۴۱۳ بقعه در سامانه ثبت کرده ایم که بیشترین تعداد آنها در شهرستان شوشتر با ۱۰۱بقعه، بهبهان با ۶۴ بقعه و دزفول با ۵۸ بقعه قرار دارد.