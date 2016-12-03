به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی با بیان این که خدمات سامانه حمل و نقل جانبازان و معلولان پایتخت گسترش پیدا می کند، گفت: در حال حاضر بیش از سه هزار نفر از جانبازان و معلولان تهران در این سامانه عضویت دارند که با افزایش خودروهای ویژه معلولان و تجهیز این خودروها، در صدد ارتقای کیفی و کمّی خدمات سامانه حمل و نقل معلولان هستیم.

وی افزود: این سامانه در حال حاضر روزانه به بیش از یک هزار نفر از جانبازان و معلولان خدمات رسانی می‌کند و شماره چهار رقمی ۶۳۰۵، پل ارتباطی این سامانه با جانبازان و افراد داری معلولیت است که نیاز به استفاده از خدمات حمل و نقلی دارند.

حسینی در خصوص خدمات حمل و نقلی برای دانش آموزان معلول نیز گفت: بیش از شش هزار دانش آموز معلول در ۵۵ مدرسه تهران از خدمات اتوبوسرانی و تاکسیرانی که به عنوان سرویس مدرسه به صورت رایگان در اختیار دانش آموزان معلول گذاشته شده استفاده می کنند.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که باید باور کنیم که معلولان بخش مهم و محترم جامعه هستند و باید به نوعی اقدام کنیم که این شهروندان به صورت مستقل و بدون کمک گرفتن از دیگران، امور روزمره زندگی خود را انجام دهند، اظهار کرد: به این منظور، شهر باید به گونه ای آماده شده و در دسترس باشد که این افراد بدون نگرانی بتوانند به انجام امور روزانه خویش برسند.

حسینی با بیان این که البته موضوع ایجاد شهر دسترس پذیر برای معلولان، مسأله ای چند بُعدی است که از ابعاد گوناگون باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: نوعی کم توجهی و به عبارتی، غفلت تاریخی در موضوع معلولان صورت گرفته و همین مسأله، توجه مضاعف به ایجاد زیرساخت های لازم برای تردد آسان و ایمن افراد دارای معلولیت را اجتناب ناپذیرکرده است .

وی در پایان با تأکید بر این که جامعه ما به سمت سالمندی حرکت می کند و کم توانی جسمی از جمله آثار و عوارض جوامع پا به سن گذاشته است، خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش روزافزون سهم سالمندان در جمعیت شهری، هر قدر امروز برای ایجاد زیرساخت های لازم برای تردد افراد معلول و کم توان سرمایه گذاری کنیم، فردا که ممکن است جامعه ای به مراتب سالمندتر و کم توان تر از امروز داشته باشیم، از آثار و نتایج مثبت آن برخوردار خواهیم شد.