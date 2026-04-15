ارائه ۱۵۰۰ سرویس برای جانبازان و معلولان تهران در ۴۵ روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید شریفی، مدیر سامانه جانبازان و معلولان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت:سامانه جانبازان و معلولان از ابتدای جنگ تا کنون (۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۵)، با تمام توان و ظرفیت ناوگان مورد نیاز، برای مشترکان از ساعت ۶ صبح تا ۲۰ شب، یک‌هزار و ۵۰۰ سرویس حمل‌ونقلی (از جمله درمانی مانند دیالیز، آب‌درمانی و فیزیوتراپی و همچنین اشتغال و آموزش) ارائه کرده است.

خدمات از طریق تماس تلفنی با شماره ۶۳۰۵، صرفاً برای افراد دارای معلولیتِ دارای کد اشتراک، به این صورت ارائه می‌شود که حداقل ۲۴ ساعت قبل، رزرو سفر از همین شماره انجام گیرد.

این سامانه طی هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با نهادهای مرتبط، تعاملات بهینه‌ای داشته و علاوه بر آن در کلیه مناسبت‌های ملی و مذهبی همچون تشییع پیکر شهدا در ایام مختلف، زیارت اهل قبور در پنج‌شنبه و جمعه آخر سال، مراسم روز قدس، عید سعید فطر و مراسم اربعین قائد شهید امت، در مواقع ضروری حتی تا ساعت ۲۳، حضوری فعال و میدانی داشته است.