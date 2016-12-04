کارشناسی ارشد روانشناسی دین تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم تحقیقات و فناوری، هشتصد و هشتادمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به ریاست دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد.

در این جلسه سه برنامه درسی پیشنهادی دانشگاه ها تحت عنوان برنامه درسی کارشناسی طراحی و ساخت طلا و جواهرات، برنامه درسی کارشناسی ارشد روانشناسی، گرایش روانشناسی دین، پیشنهادی شورای تحول علوم انسانی و برنامه درسی کارشناسی زبان و فرهنگ عربی ویژه دانشگاه باقرالعلوم پس از بحث و بررسی تصویب شد.

در این جلسه همچنین کلیات آیین نامه جدید واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به موسسات آموزش عالی مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد در جلسه آتی شورای عالی جزئیات آن بررسی شود.

دکتر فرهادی در این جلسه بر ضرورت تولید و معرفی برنامه های درسی میان رشته ای و ایجاد تنوع در برنامه های درسی بویژه پاسخگویی به نیازهای جامعه تاکید کرد.