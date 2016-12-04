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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۹:۳۰

در شورای برنامه ریزی وزارت علوم؛

کارشناسی ارشد روانشناسی دین تصویب شد

کارشناسی ارشد روانشناسی دین تصویب شد

برنامه درسی کارشناسی ارشد روانشناسی، گرایش روانشناسی دین، پیشنهادی شورای تحول علوم انسانی در جلسه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به ریاست وزیر علوم تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم تحقیقات و فناوری،  هشتصد و هشتادمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به ریاست دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد.

در این جلسه سه برنامه درسی پیشنهادی دانشگاه ها تحت عنوان برنامه درسی کارشناسی طراحی و ساخت طلا و جواهرات، برنامه درسی کارشناسی ارشد روانشناسی، گرایش روانشناسی دین، پیشنهادی شورای تحول علوم انسانی و  برنامه درسی کارشناسی زبان و فرهنگ عربی ویژه دانشگاه باقرالعلوم پس از بحث و بررسی تصویب شد.

در این جلسه همچنین کلیات آیین نامه جدید واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی  به موسسات  آموزش عالی مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد در جلسه آتی شورای عالی جزئیات آن بررسی شود.

دکتر فرهادی در این جلسه بر ضرورت تولید و معرفی برنامه های درسی میان رشته ای و ایجاد تنوع در برنامه های درسی بویژه پاسخگویی به نیازهای جامعه تاکید کرد.

کد مطلب 3839913
زهرا سیفی

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