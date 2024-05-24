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۴ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۰۲

ژاوی هرناندز از هدایت بارسلونا برکنار شد

ژاوی هرناندز از هدایت بارسلونا برکنار شد

با اعلام رسمی باشگاه بارسلونا، ژاوی هرناندز از هدایت این تیم برکنار شد.

به گزاش خبرنگار مهر، باشگاه بارسلونا با انتشار خبری در سایت خود، پایان همکاری با ژاوی برای فصل آینده را اعلام کرد.

طبق اعلام این باشگاه، خوان لاپورتا رییس باشگاه بارسلونا در جلسه ای با حضور معاون بخش ورزش باشگاه، مدیر ورزشی باشگاه یعمی دکو و دستیاران ژاوی یعنی اسکار هرناندز و سرجیو آلگره به ژاوی اطلاع داده است که در فصل آینده سرمربی این تیم نخواهد بود.

بارسلونا در پایان از زحمات ژاوی در این باشگاه قدردانی کرد و برای او آرزوی موفقیت نمود. به این ترتیب دیدار روز یکشنبه بارسلونا برابر سویا آخرین دیداری خواهد بود که ژاوی به عنوان سرمربی روی نیمکت آبی و اناری ها خواهد نشست.

کد مطلب 6117660

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