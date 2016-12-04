برپایی اختتامیه پویش کتابخوانی کودکان و جشنواره مجازی کتابخوانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جمالی، مدیر فرهنگی هنری منطقه۱۰ تهران با اشاره به برگزاری پنجمین جشنواره مجازی کتابخوانی گفت: این جشنواره از چندین سال پیش آغازشده و به لطف الهی و همت همه دستاندرکاران فرهنگی ادامه خواهد یافت. در سیاستگذاری این برنامه فرهنگی تمام تلاش ما این بود تا با استفاده از فضای مجازی امکانی را فراهم کنیم که شرکتکنندگان از فرصت برابر برای شرکت در یک مسابقه کتابخوانی برخوردار شوند و همین سیاست باعث شد تا جشنواره از حالت محلی به یک جشنواره ملی و سپس بینالمللی مبدل شود.
وی افزود: جشنواره پویش کتابخوانی کودکان و نوجوانان نیز یکی از بزرگترین برنامههایی است که تمام کتابخانههای شهر در برگزاری آن مشارکت دارند و در نخستین دوره برگزاری خود توانسته است تا بیش از هفت هزار و سیصد نفر از کودکان و نوجوانان را با خود همراه سازد. در کشورهای پیشرفته برای افزایش انگیزه کودکان و نوجوانان به کتابخوانی، برنامههایی مشابه جشنواره پویش، انجامشده و ثمرات قابلتوجهی در آن کشورها داشته است.
این مدرس دانشگاه افزود: دو مساله اصلی در فرهنگ وجود دارد که اگر به آن دو پرداخته شود پس از گذشت زمان کوتاهی جهش تصاعدی در حوزه فرهنگ خواهیم داشت اولی مساله آموزش است و دومی کتاب و کتابخوانی. ما کتابخانههای خوبی در تهران و بسیاری از شهرهای کشور داریم اما اقبال مردم به این کتابخانهها کم است بنابراین باید بهصورت ویژه، جهشی و انقلابی، حرکتهای حسابشدهای در این راه برداشته شود.
وی کمرنگ بودن نقش کتاب و کتابخوانی در محصولات فرهنگی و رسانهای را یکی از اساسیترین آسیبهای حوزه کتاب برشمرد و افزود: کتاب و کتابخوانی در فضای رسانهای حضوری ندارد. همچنین در بیشتر فیلمها و سریالها اثری از کتاب و مطالعه نیست. در روزنامهها نیز کمتر ما شاهد صفحات کتاب هستیم اگر هم روزنامهای صفحهای را به کتاب اختصاص دهد معمولاً در صفحات فرعی آن است و در روزنامههای جدید نیز کمتر به کتاب پرداخته میشود.
وی افزود: علاوه بر مشارکت علاقهمندان همیشگی کتاب و ایجاد اشتیاق بیشتر در این افراد، طراحی و ایجاد سایت اینترنتی و کانال تلگرامی و اینستاگرامی مجزا باعث شده تا افرادی که اقبال کمتری به حوزه کتاب دارند نیز مشتاق خواندن شوند. همچنین انعکاس اخبار جشنواره در رسانهها، تبلیغات محیطی در سطح شهر و همراهی سیصد کتابخانه اصلی سازمان فرهنگی هنری شهرداری نیز به افزایش استقبال هموطنان افزوده است. علاوه براینکه برخی مدارس آموزشوپرورش به یاری جشنواره شتافته و دانش آموزان را ترغیب به شرکت در جشنواره و خواندن کتاب کردهاند.
جمالی یکی دیگر از آسیبهای مطالعه را گرایش به ادبیات زرد و کم محتوا عنوان کرد و افزود: در جامعه به دلیل گسترش فضای مجازی میل به عامهپسندی زیاد شده است. بنابراین مردم مطالعه میکنند اما مطالعهشان مفید نیست و بیشتر وقت آنها در شبکههای مجازی به خواندن جوک و سرگرمی و مطالب تکراری میگذرد که بعضی از آنها اصلاً محتوا ندارد. تلاش ما در برگزاری چنین جشنوارههایی، غنابخشی فرهنگی در حوزه کتاب است بنابراین گزینش کتابهای غنی و پرمحتوا اساس کار ما بوده است.
اختتامیه اولین جشنواره پویش کتابخوانی کودکان و نوجوانان و پنجمین جشنوارهی مجازی کتابخوانی عصر دوشنبه ۱۵ آذرماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن اجتماعات فرهنگسرای اندیشه با حضور مسئولان فرهنگی برگزارشده و از برگزیدگان این دو جشنواره با اهدای جوایزی ارزنده، تقدیر خواهد شد.
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