تولید سالانه ۵۰۰۰ جلد کتاب در استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، رئوف موسوی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نامگذاری ۲۴ تا ۳۰ آبان به عنوان هفته کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: در حال حاضر پنج کافه فعال شهری در مسیرهای پرتردد شهر اردبیل ایجاد شده و در مناطق حاشیه‌نشین نیز در صورت اقبال عمومی حمایت‌های لازم برای ایجاد ایستگاه‌های فرهنگی اقدام می‌شود.

وی با بیان اینکه این ایام باید فرصتی برای رفع مشکلات حوزه چاپ و نشر و ترویج فرهنگ کتابخوانی باشد، افزود: مصادف با سی و یکمین هفته کتاب برنامه‌های مختلفی به صورت کشوری تدارک دیده شده و شعار «آینده خواندنی است» به عنوان شعار امسال هفته کتاب در نظر گرفته شده است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل بیان کرد: از اهداف برون سازمانی مجموعه می‌توان به جلب مشارکت نهادها و سازمان‌ها، هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت صاحبنظران و پدیدآورندگان جهت ارتقای کمی و کیفی کتاب برای برگزاری وزین برنامه‌ها اشاره کرد.

موسوی با اشاره به نحوه برگزاری برنامه‌ها اعم از برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب‌ها، معرفی کتاب‌های فاخر برای معرفی به مردم و ترویج فرهنگ کتابخوانی ادامه داد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مهارتی، سلسله نشست‌های هفته کتاب با موضوع حجاب و عفاف و سبک و مهارت‌های زندگی، بررسی فواید تدوین کتاب، تقویت حافظه، افزایش علم و آگاهی، فن بیان و مسیریابی صحیح زندگی از برنامه‌هایی است که طی این هفته انجام می‌شود و امیدواریم این برنامه‌ها به توسعه فرهنگی استان منجر شود.

وی با بیان اینکه انتخاب کتاب سال طی اطلاع‌رسانی قبلی نویسندگان استان می‌شود، عنوان کرد: استان اردبیل ۵۲ ناشر فعال دارد که ماهانه به صورت متوسط ۸۰ جلد کتاب چاپ و بالای ۵ هزار عنوان کتاب و ۹۶۰ جلد سالانه تولید می‌شود.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل به برنامه‌های پیش‌بینی شده از جمله اطلاع رسانی از طریق رسانه‌ها اشاره کرد و افزود: همکاری اصحاب رسانه به عنوان یک جایگاه مهم در این خصوص مهم است و باید از ظرفیت رسانه‌ها برای تبیین این امر مهم استفاده کرد.

موسوی تاکید کرد: در راستای ارتقای فرهنگ مطالعه کتابخوانی با ایجاد شرایط لازم برگزاری محافل نقد و بررسی کتاب، کتاب‌های صوتی و اینترنتی و آشتی با کتاب در دستور کار قرار گرفته و هدف این است تا تغییراتی در پارامترهای فرهنگ مطالعه به وجود آید و بتوانیم درصد فراوانی مطالعه کتاب را افزایش دهیم.

وی خاطرنشان کرد: بازاریابی برای عرضه محصولات فرهنگی همچون کتاب در استان جوابگو نبوده و بهتر است به جای این کار نمایشگاه فصلی، استانی و شهرستانی به صورت مستمر برگزار شود.