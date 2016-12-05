راه آهن از مترو الگوبرداری کند/خطای سیستم در حادثه سمنان محرز است

مهدی ساسانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بااشاره به گزارش منتشرشده از سوی مشاور رئیس جمهور درباره حادثه برخورد دوقطار، گفت: براساس این گزارش، اشتباه مسئول و متصدی «سی تی سی» شاهرود موجب این حادثه شده است اما سوال این است که این متصدی چرا دچار اشتباه شده است؟

وی ادامه داد: سامانه «ای تی سی» در مسیر ریلی تهران-مشهد ناقص نصب شده و طی دوسال گذشته حدود دو هزار بار خطا داشته است و همین موضوع موجب شده که مسئول ترافیک خط در ایستگاه شاهرود با اتکا به اشتباهات گذشته، دستور حرکت قطار سمنان- مشهد را صادر کند و حادثه برخورد دوقطار رخ دهد.

ساسانی افزود: اگرچه مامور کنترل ترافیک خط باید با برقراری ارتباط با قطار تبریز-مشهد درستی یا نادرستی هشدار سیستم «ای تی سی» را بررسی می کرد اما علت اصلی این خطا، ناقص پیاده شدن سیستم «ای تی سی» بوده است.

به گفته این کارشناس حوزه حمل و نقل ریلی، در متروی تهران سامانه مشابهی برای کنترل اتوماتیک حرکت قطارهاوجود دارد ضمن اینکه جمعیت بیشتری روزانه با مترو رفت و آمد می‌کنند و فاصله حرکت بین قطارها هم حدود دو دقیقه است اما جابه جایی قطارهای مترو هیچ گاه با مشکل مواجه نشده است زیرا سیستم اتوماتیک به صورت کامل پیاده سازی شده و ایمنی بسیار بالایی دارد.

وی اظهار داشت: درصورتی که سیستم «ای تی سی» راه آهن هم به صورت کامل اجرایی شود، هم ایمنی سفرهای ریلی افزایش می‌یابد و هم ظرفیت شبکه ریلی و بهره وری آن رشد می‌کند.

ساسانی بیان کرد: اولویت مسئولان جدید راه آهن باید بر رفع ایرادهای سیستم «ای تی سی» و اتصال سایر مسیرهای ریلی به این سیستم باشد.

این کارشناس حوزه حمل و نقل ریلی با انتقاد از اجرای ناقص سیستم «ای تی سی» گفت: اگر برنامه وزارت راه و شهرسازی افزایش ظرفیت و بهره وری باشد نیاز به استفاده از سیستم بالیس و محور شمار در بلاک های میانی وجود دارد به عنوان نمونه اگر بلاک ۲۰ کیلومتری را به ۴ بلاک ۵ کیلومتری تقسیم کنیم، بلاک های میانی جدید در حکم همان بلاک ۲۰ کیلومتری گذشته هستند و نیاز به بالیس و محور شمار دارند.

وی تصریح کرد: اعلام تخلیه کامل بلاک توسط بالیس و محورشمار انجام می شود و بدون بهره گیری از محور شمار و بالیس نمی توان بلاک میانی بین ایستگاه ها تعریف کرد.

این کارشناس حوزه حمل و نقل افزود: امکان عدم نصب بالیس و محور شمار در سیستم «ای تی سی» وجود دارد اما دیگر بلاک میانی مفهومی ندارد و ضریب امنیت سفرهای ریلی کاهش می یابد.

به گفته ساسانی درعین حال وجود خطا در سیستم ناقص «ای تی سی» نباید موجب شود که از این سیستم دیگر استفاده نشود و سامانه دستی گذشته جایگزین شود.