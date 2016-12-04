برگزیدگان بخش مرور اجراهای محیطی جشنواره تئاتر فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب بخش مرور اجراهای محیطی، تعاملی و دیگر گونه های اجرایی تئاتر بیرونی متشکل از آزاده گنجه، سیروس همتی، امیرحسین شفیعی و سامان خلیلیان بعد از ارزیابی ۵۱ اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره ۱۰ اثر نمایشی را در بخش‌های خیابانی، آلترناتیو، محیطی و آیینی سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر انتخاب کردند.

اسامی نمایش‌ها به شرح ذیل است:

گروه نمایشی «سفیر» با نمایش «هفت خوان» به نویسندگی مشترک میثم یوسفی و آشا شاملو و کارگردان میثم یوسفی در بخش خیابانی.

گروه نمایشی «پاراداتا» با نمایش «وندینگ ماشین» نوشته مشترک حمید پاک نیا و آیدا حق نژاد به کارگردانی مهدی سفاری در بخش آلترناتیو- مشروط.

نمایش «تهرانم را دوست دارم» نوشته احسان یوسفی نسب به کارگردانی احسان یوسفی نسب در بخش محیطی.

گروه نمایشی «کاریز» با نمایش «پروانه» نوشته و کارگردانی حسین توارنی زاده در بخش محیطی.

گروه نمایشی «باسیدون» با نمایش «هرچی سنگه مال پای لنگه» نوشته علی اکبر کنعانی طریق و کارگردانی مارال ایزد بخشی در بخش خیابانی.

گروه نمایشی «خورتاب» با نمایش «از بس جان ندارد» نوشته محمد ناظری و کارگردانی امیر امینی در بخش خیابانی مشروط به مشاوره.

گروه نمایشی «ایلیا» با نمایش «نیمه» نوشته و کارگردانی محمد مظفری در بخش آیینی - مشروط به پژوهش.

گروه نمایشی «مژوا» با نمایش «چهار دقیقه و بیست و سه ثانیه قبل از واقعه» نوشته و کارگردانی سید سعید موسوی راضی در بخش محیطی.

گروه نمایشی «هیوا» با نمایش «جایی برای گل سرخ» نوشته و کارگردانی سید سروش پیمبری در بخش خیابانی - مشروط به مشاوره.

گروه نمایش «سپید و سیاه» با نمایش «صرفا جهت جریحه‌دار شدن احساسات» نوشته و کارگردانی مهدی حببیبی در بخش خیابانی- مشروط.

گروه‌های نمایشی در بخش محیطی ضروری است طی هفته آینده تا تاریخ ۲۸ آذر ماه مکان اجرای خود را به دبیرخانه اعلام کنند.

سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با دبیری سعید اسدی یکم تا دوازدهم بهمن ماه برگزار می‌شود.