محرومیت زدایی و بصیرت افزایی از مهمترین اهداف وقف است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدباقر حسینی اراکی پیش از ظهر یکشنبه در همایش « یاوران وقف، وقف و رسانه، اقدام و عمل» در اراک اظهار داشت: وقف در گذشته نیز در همه ادیان بوده، اما اسلام وقف را هدفمند کرده و وقف در نظام جمهوری اسلامی یک بنگاه اقتصادی با ارزش محسوب می شود، چرا که در رفع معضلات و مشکلات اجتماعی تاثیر زیادی دارد.

وی افزود: فرهنگ وقف مانند سایر موضوعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای وارد شدن به قلمرو هنجاری جامعه و تبدیل شدن به فرهنگ فراگیر نیاز به تبلیغ و بسترسازی دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی بیان داشت: با ترویج این سنت حسنه و سوق دادنش به سمت نیازهای جامعه، همه مردم می توانند واقف باشند و مردم با اعتقاد قوی دینی در این احسان ماندگار باید مشارکت بیشتر داشته باشند.

حسینی اراکی ادامه داد: به طور مثال مشارکت مردم در ادامه ساخت فاز دوم بیمارستان فوق تخصصی سرطان آیت الله خوانساری اراک می تواند الگو قرار گیرد؛ در این راستا پنج میلیارد تومان اوراق بهادار مشارکتی چاپ شده که تاکنون یک و نیم میلیارد تومان آن فروش رفته و امیدواریم مردم بیشتر مشارکت داشته باشند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مر کزی تصریح کرد: احیای وقف با کار عادی اداری انجام نمی شود؛ باید بسیج وار و با استفاده از همه ظرفیت های دولتی و غیردولتی این سنت الهی را به پیش برد.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه طی سال های اخیر حدود ۵۰۰وقف جدید در استان اضافه شده، اظهار داشت: در راستای اقتصاد مقاومتی به امر مقام معظم رهبری در تولید ملی و داخلی، اوقاف در زمینه مسایل کشاورزی هم گام های خوبی برداشته و در سال جاری از مزرعه های موقوفات، پنج هزار و ۵۰۰تن ذرت، دو هزار تن جو و یک هزار و ۵۰۰تن گندم برداشت شده است .

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی خاطرنشان ساخت: در مواردی هم مشکلاتی در موقوفات داشتیم از جمله اینکه ۹۰پرونده در محاکم قضایی طرح شده که ۲۲ پرونده اجرای حکم داشته و بقیه پرونده ها هم در جریان است.