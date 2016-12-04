به گزارش خبرنگار مهر، در تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور آمده است: برای مردمی شدن اقتصاد، حداکثر مشارکت اقتصادی، بهره گیری موثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور(جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی) و برای بهره برداری موثر از مزیت‌های نسبی و رقابت‌های مناطق در بهینه سرزمینی ایران اسلامی (با اولویت مناطق روستایی و محروم) نسبت به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی قابلیت‌های مناطق از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری و آموزشی و اجرایی، اقدامات زیر را بر اساس سیاست‌های مصوب شورای عالی اشتغال انجام دهد:

۱- تدوین و ارائه اولویت‌های سرمایه گذاری به تفکیک رشته فعالیت‌ها تا سطح شهرستان توسط دستگاه‌های اجرایی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت‌ها و محدودیت‌های محیطی و اقتصادی، دینامیک کسب‌وکار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت‌های موجود.

۲- ظرفیت‌سازی برای مشارکت فعال و موثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرایی.

۳-تسهیل گری و ظرفیت‌سازی نهادی در مناطق روستایی و گروه‌های هدف.

۴- اطلاع رسانی شفاف مشوق های مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاه های اجرایی.

۵- ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی.

۶- اولویت تخصیص مشوق های مالی به پژوه‌ها به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی.

همچنین در بند ب تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال آینده، یارانه سود تسیهلات سرمایه گذاری و اشتغال ۱۰ هزار میلیارد ریال پیشنهاد شده است.

البته آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل نوع و شکل حمایت‌ها، میزان و مناطق مورد شمول، میزان تسهیلات و افراد حقیقی و حقوقی مشمول بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی ربط حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۷۷ میلیارد ریال برای اشتغال زندانیان آزاد شده

همچنین بر اساس جداول لایحه بودجه سال آینده، ۷۷ میلیارد ریال برای کمک به اشتغال زندانیان آزاد شده اختصاص یافته است؛ میزان عملکرد این اعتبارات برای سال ۹۴ به میزان ۶۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بوده است.