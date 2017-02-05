اعتبار۳۳۴ میلیاردی اشتغال،کارآفرینی و تنظیم روابط کار در سال۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، منابع اشتغالزایی در فعالیت‌های وزار تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب سه فعالیت اصلی این وزارتخانه یعنی «تنظیم روابط کار»، «کارآفرینی و اشتغال» و «حمایت از اشتغال اقشار خاص» برای سال آینده تقسیم بندی شده است.

در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۶ کل کشور، اعتبارات پیش بینی شده وزارت کار برای تنظیم روابط کار ۱۰ میلیارد ریال، برای اشتغالزایی و توسعه کارآفرینی ۲۵۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و برای حمایت از اشتغال اقشار خاص نیز ۷۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است.

در مجموع برای سه بخش مذکور ۳۳۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در سال آینده برآورد شده است.

با توجه به اینکه کل اعتبارات هزینه‌ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال آینده ۱۴۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده، سهم اعتبارات اشتغالزایی وزارت کار به کل اعتبارات هزینه‌ای این وزارتخانه ۲۴ درصد است.

در بخش تنظیم و نظارت بر روابط کار، ۱۰ میلیارد ریال برای راهبری اشتغال مجدد مقرری بیگران بیمه بیکاری از طریق توانمندسازی هدفگذاری شده است.

همچنین در برنامه توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار اعتبارات برای سامانه جامع آمار و اطلاعات بازار کار، افزایش سرمایه انسانی در بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط، حمایت از اعزام نیروی کار به خارج از کشور، حمایت از توسعه اشتغال عمومی، حمایت از توسعه مشاغل خانگی، حمایت از توسعه کارآفرینی، حمایت از طرح کارورزی دانش آموختگان، نظارت بر دفتر کاریابی غیردولتی، حمایت از کسب و کارهای اقتصادی خرد و کوچک و حمایت از کارگروه های اشتغال و سرمایه گذاری و سرمایه گذاری استانی در نظر گرفته شده است.

در بخش اشتغال اقشار خاص نیز توسعه کسب و کارهای پایدار برای این اقشار و همچنین خدمات مالی خرد برای زنان روستایی پیش بینی شده است.

جزئیات اعتبارات وزارت کار برای سه بخش مذکور که در پیوست ۴ لایحه بودجه ۹۶ آمده به شرح زیر است: