به گزارش خبرنگار مهر، این روزها نمایشگاه آثار زنده‌یاد ژازه تباتبایی مجسمه ساز و نقاش پیشروی ایرانی به همت مجموعه‌داران و دوستان نزدیک این هنرمند در گالری «شهریور» برپا است که در آن ۲۵ مجسمه و ۱۰ تابلوی نقاشی به نمایش درآمده است. همچنین دست نوشته ها، پوستر نمایشگاه های این هنرمند و کتاب های نوشته شده توسط وی نیز در معرض دید عموم قرار گرفته تا کلیتی از زندگی هنری یکی از مهم ترین و موثرترین هنرمندان عرصه تجسمی در دوران هنر مدرن ایران به نمایش گذاشته شود.

بهنام کامرانی نقاش و استاد دانشگاه درباره تاثیرگذاری شخصیتی چون ژازه تباتبایی به خبرنگار مهر گفت: ژازه تباتبایی یکی از مهمترین هنرمندان مدرن ماست و این اهمیت نه تنها به دلیل جنبه های فرمالیستی آثارش بلکه به دلیل طنزی که در اغلب آثار او مشاهده می کنید، است. در دوران او و نسلی که این هنرمند را می توان در دسته آنها قرار داد کمتر هنرمندانی را می توانید سراغ بگیرید که طنز در کارهایش نشسته باشد اما ژازه این موضوع را به خوبی درک کرده بود.

وی درباره دیگر جنبه‌های تاثیرگذاری این هنرمند نیز بیان کرد: ژازه به دلیل تجربیات بازیگری و شاعری که داشت درام را به خوبی درک می کرد و می‌توان جنبه دراماتیک بودن را در مجسمه ها و نقاشی های او به خوبی مشاهده کرد. ضمن اینکه او جذاب ترین و طنز آمیزترین اسامی را برای آثارش انتخاب می کرد که باز او را از هم‌نسلانش متمایز می کند. او برخلاف بسیاری از هنرمندان سبک سقاخانه که اسم و عنوانی روی اثر خود نمی گذاشتند، اصرار داشت آثارش اسم داشته باشد و در نامگذاری به مسائل عامه توجه داشت.

کامرانی ادامه داد: مجسمه های او جزو اولین ساخته هایی است که با کمترین دخالت هنرمند ایجاد شده اند و از این منظر بسیار مهم است. به مجسمه های او که نگاه کنید متوجه می شوید بسیار روی چهره مجسمه ها تمرکز داشته و هر کدام از آنها شخصیت پردازی خاصی دارند و با اینکه همه آنها از براده های آهن و دورریختنی ها ساخته شده‌اند ولی باز هم به جزئیات دقت شده است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه ژازه تباتبایی را باید اولین کسی نامید که شعر تصویری خلق کرد، گفت: او اشعارش را با تقطیع های خاصی و به شکل تصویری روی کاغذ می آورد که برای آن دوران کار تازه ای محسوب می شد. او در نقاشی هایش از تکنیک بسیار متنوعی چون تاش گذاری، قلم گیری و عناصری چون چاچ و مهر بهره می برد و بسیار رها و آزاد کار می کرد.

مسئولیت شهرداری در قبال تاسیس «خانه موزه‌های هنری»

کامرانی با بیان اینکه امیدوار است با خریداری خانه ژازه تباتبایی و تابلوهایی که از او مانده خانه اش به موزه تبدیل شود، اظهار کرد: شهرداری اعلام کرده است خانه این هنرمند را خریداری کرده است. امیدوارم کارهای او که شامل کلکسیونی از کارهای دیگر هنرمندان را نیز شامل می شود دست نخورده در این موزه برای نسل های آینده یادگار بماند.

این نقاش ادامه داد: به نظر می رسد تبدیل خانه هنرمندان شاخص به موزه حتی هنرمندانی که در قید حیات هستند اقدام شایسته‌ای است که شهرداری باید به آن همت بگمارد. ما دیگر در تهران خانه های جذاب و قدیمی کم داریم و ایجاد «خانه موزه‌ها» می تواند خلاء این جنبه های فرهنگی شهر را پر کند. ضمن اینکه در این خانه ها دانشجوها می توانند به پژوهش بپردازند و جنبه های دیگری از یک هنرمند را کشف کنند. چنین مکان هایی میراث فرهنگی معاصر ماست که می توان در آنها فیلم ساخت، تحقیق کرد و...

وی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به اینکه چرا در دهه های اخیر کمتر با هنرمندانی چند وجهی مانند ژازه تباتبایی رو به رو هستیم، گفت: این یک پدیده جهانی است و به تخصصی شدن مسایل بازمی‌گردد. در واقع شرایط دهه ۳۰ و ۴۰ قابل احیا نیست. در آن دوران هنرمندان دنبال تجربه راه های نرفته بسیاری بودند و برایشان تجربه آن راه ها جذاب بود. الان دیگر تعداد هنرمندان هم زیاد شده است و شاید پیدا کردن چنین هنرمندانی در صورت وجود داشتن که وجود دارند سخت شده باشد. من هنرمندانی را می شناسم که برخی جنبه های دیگر هنری و فرهنگی خود از جمله سرودن شعر را شخصی نگه می دارند و کمتر چنین جنبه ای از آن هنرمند هم مورد مراجعه کسی است.

کیوریت کردن نمایشگاه یک جراح قلب

کامرانی درباره فعالیت های اخیر خود نیز گفت: در حال حاضر لیست نهایی داوری جایزه «ویستا» مانده که بسیار ما را درگیر خود کرده است. ضمن اینکه قرار بود یک مجموعه برای موزه هنرهای معاصر اصفهان کیوریت کنم که به دلیل نداشتن بودجه، مسکوت مانده است، اما پروژه بعدی‌ام یک نمایشگاه انفرادی است که آن را پیش می برم. این نمایشگاه شامل یک سری کار است که رابطه بین عکاسی و نقاشی را به نمایش می گذارد.

وی در پایان از کیوریت کردن نمایشگاه آثار نقاشی یک جراح قلب خبر داد و در این باره گفت: پرفسور هرمز بهمنش از جراحان معروف قلب هستند که سال‌هاست به صورت خودآموخته به نقاشی می پردازد و قرار است نمایشگاهی از آثار وی را به زودی در گالری «ایوان» برپا کنیم.