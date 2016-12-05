پوستر جدید «یتیم خانه ایران» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن ۱۶ آذرماه، روز دانشجو از پوستر جدید فیلم سینمایی «یتیم خانه ایران» تازه ترین ساخته ابوالقاسم طالبی درباره کشتار ۹ میلیون ایرانی توسط انگلیس رونمایی به عمل آمد.

۱۶ آذرماه یادآور استکبارستیزی است؛ روزی که دانشجویان استکبارستیز در اعتراض به حضور رسمی ریچارد نیکسون، معاون رییس جمهور وقت آمریکا در ایران و همچنین از سرگیری روابط ایران با بریتانیا به پا خواستند و ابوالقاسم طالبی نیز در تازه ترین اثر سینمایی اش به یکی دیگر از اضلاع استعمارگرایانه بریتانیا در ایران پرداخته است.

آنچه محور اصلی فیلم «یتیم خانه ایران» قرار گرفته، یکی از بخش‌های مکتوم مانده و کمتر گفته شده اما بسیار تراژیک و سیاه تاریخ معاصر کشورمان است. حد فاصل سال‌های ۱۹۱۷ تا ۱۹۱۹ میلادی برابر با ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۸ هجری شمسی در پی اشغال ایران توسط قوای روس و انگلیس، قحطی بسیار بزرگی، ایران را در بر گرفت. به طوری که به خاطر نقش‌آفرینی مستقیم اشغالگران انگلیسی، بیش از ۹ میلیون نفر از مردم ایران در اثر بیماری و گرسنگی درگذشتند، یعنی حدود نیمی از کل جمعیت کشور. به طوری که از این اتفاق به عنوان یکی از بزرگ‌ترین هولوکاست‌های تاریخ یاد می‌شود.

این فیلم هم اکنون روی پرده سینماهای کشور در حال اکران است و دانشجویان و فعالان فرهنگی برای نمایش آن در دانشگاه های خود می توانند با آدرس ravifilm.ir ارتباط بگیرند.

علیرام نورایی، فرخ نعمتی، جعفر دهقان، داریوش اسدزاده، بهار محمدپور، علی شادمان، محسن حسینی، اصغر حیدری، ایمان صفا، شهرام تیموریان، مهری آل آقا، والا شهیدی، ملیکا شعبان، مصطفی بهشتی، مجید معافی، حمید تاج دولتی، برایان طرفه، برت جان کورن و درشن آناند در فیلم تازه ابوالقاسم طالبی نقش آفرینی می کنند.

عوامل فیلم سینمایی «یتیم خانه ایران» عبارتند از نویسنده و کارگردان: ابوالقاسم طالبی، تهیه کننده: محمدرضا تخت کشیان، مشاوران کارگردان: اکبر منصور فلاح، حسن لفافیان، مدیر فیلمبرداری: اصغر رفیعی جم، برنامه ریز: حسن لفافیان، منشی صحنه: محسن بهاری، طراح صحنه و لباس و دکور: عباس بلوندی، طراح گریم: داریوش صالحیان، مدیر تولید: داوود معدنی، تدوین: حسین زندباف، موسیقی: سرگئی کروتسنگو، خواننده تیتراژ: پرواز همای، صدابردار همزمان: بهمن حیدری، جلوه های ویژه میدانی: محسن روزبهانی، جلوه های ویژه بصری: حسن پیله ور، صداگذاری، میکس و ترکیب صدا: بهمن حیدری، مهدی جمشیدیان، عکاس: نادر فوقانی، مدیر تبلیغات: علی طادی، مدیر روابط عمومی: هادی فیروزمندی،

این فیلم محصول روایت فتح و پخش آن بر عهده فیلمیران است.