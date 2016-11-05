رونمایی از جدیدترین پوستر فیلم سینمایی «یتیم خانه ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر، با گذشت ۱۰ روز از اکران عمومی فیلم سینمایی «یتیم خانه ایران» تازه ترین ساخته ابوالقاسم طالبی پوستر جدید این فیلم با تصویری از علیرام نورایی بازیگر نقش اول آن رونمایی شد.

این فیلم از ۵ آبان ماه توسط پخش فیلمیران در سینماهای آزادی، ملت، چارسو، زندگی، کورش، کیان، اریکه ایرانیان، بهمن، تماشا، شکوفه و ماندانا به نمایش درآمده و به تازگی به شهرهای مشهد و قم نیز رسیده است.

«یتیم خانه ایران» قطعه ای حذف شده از تاریخ معاصر ایران و داستان قحطی و خشکسالی عظیم ایران را در سال‌های ۱۲۹۵ تا ۱۲۹۷ در کوران جنگ اول جهانی و در زمان اشغال ایران به دست قوای بیگانه روس و انگلیس روایت می کند. این قحطی که همراه با فقر، بدبختی و در نهایت کاهش جمعیت بود، در تعیین سرنوشت جامعه ایران به ویژه ظهور دیکتاتوری پهلوی نقش به سزایی داشت.

علیرام نورایی، فرخ نعمتی، جعفر دهقان، داریوش اسدزاده، بهار محمدپور، علی شادمان، محسن حسینی، اصغر حیدری، ایمان صفا، شهرام تیموریان، مهری آل آقا، والا شهیدی، ملیکا شعبان، مصطفی بهشتی، مجید معافی، حمید تاج دولتی، برایان طرفه، برت جان کورن و درشن آناند در فیلم تازه ابوالقاسم طالبی نقش آفرینی می کنند.

عوامل فیلم سینمایی «یتیم خانه ایران» عبارتند از نویسنده و کارگردان: ابوالقاسم طالبی، تهیه کننده: محمدرضا تخت کشیان، مشاوران کارگردان: اکبر منصور فلاح، حسن لفافیان، مدیر فیلمبرداری: اصغر رفیعی جم، برنامه ریز: حسن لفافیان، منشی صحنه: محسن بهاری، طراح صحنه و لباس و دکور: عباس بلوندی، طراح گریم: داریوش صالحیان، مدیر تولید: داوود معدنی، تدوین: حسین زندباف، موسیقی: سرگئی کروتسنگو، خواننده تیتراژ: پرواز همای، صدابردار همزمان: بهمن حیدری، جلوه های ویژه میدانی: محسن روزبهانی، جلوه های ویژه بصری: حسن پیله ور، صداگذاری، میکس و ترکیب صدا: بهمن حیدری، مهدی جمشیدیان، عکاس: نادر فوقانی، مدیر تبلیغات: علی طادی، مدیر روابط عمومی: هادی فیروزمندی،

این فیلم محصول روایت فتح و پخش آن بر عهده شرکت فیلمیران است.