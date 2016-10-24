پوستر جدید «یتیم خانه ایران» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «یتیم خانه ایران» به تهیه کنندگی محمدرضا تخت کشیان از چهارشنبه ۵ آبان ماه در گروه سینمایی آزادی اکران عمومی خود را آغاز خواهد کرد. پخش این فیلم را فیلمیران برعهده دارد.

«یتیم خانه ایران» داستان قحطی و خشکسالی عظیم ایران را در سال‌های ۱۲۹۵ تا ۱۲۹۷ در کوران جنگ اول جهانی و در زمان اشغال ایران به دست قوای بیگانه روس و انگلیس روایت می کند.

علیرام نورایی، فرخ نعمتی، جعفر دهقان، داریوش اسدزاده، بهار محمدپور، علی شادمان، محسن حسینی، اصغر حیدری، ایمان صفا، شهرام تیموریان، مهری آل آقا، والا شهیدی، ملیکا شعبان، مصطفی بهشتی، مجید معافی، حمید تاج دولتی، برایان طرفه، برت جان کورن و درشن آناند در فیلم تازه ابوالقاسم طالبی نقش آفرینی می کنند.

عوامل فیلم سینمایی «یتیم خانه ایران» عبارتند از نویسنده و کارگردان: ابوالقاسم طالبی، تهیه کننده: محمدرضا تخت کشیان، مشاوران کارگردان: اکبر منصور فلاح، حسن لفافیان، مدیر فیلمبرداری: اصغر رفیعی جم، برنامه ریز: حسن لفافیان، منشی صحنه: محسن بهاری، طراح صحنه و لباس و دکور: عباس بلوندی، طراح گریم: داریوش صالحیان، مدیر تولید: داوود معدنی، تدوین: حسین زندباف، موسیقی: سرگئی کروتسنگو، صدابردار همزمان: بهمن حیدری، جلوه های ویژه میدانی: محسن روزبهانی، جلوه های ویژه بصری: حسن پیله ور، صداگذاری، میکس و ترکیب صدا: بهمن حیدری، مهدی جمشیدیان، عکاس: نادر فوقانی، مدیر تبلیغات: علی طادی، مدیر روابط عمومی: هادی فیروزمندی، محصول روایت فتح، پخش از فیلمیران.