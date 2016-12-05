به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دبیر و مدیران ششمین جشنواره بازیهای رایانهای تهران صبح امروز دوشنبه ۱۵ آذرماه در محل سالن اجتماعات بنیاد ملی بازیهای رایانهای برگزار شد.
متین ایزدی دبیر این رویداد در ابتدا ضمن بازخوانی آماری دستاوردهای جشنواره بازیهای رایانهای تهران در ۵ دوره برگزاری، گفت: مهمترین تغییر دوره ششم این رویداد به نسبت دورههای قبل تغییر زمان برگزاری است. جشنواره تهران در دورههای گذشته غالبا برگزاری تابستانی را تجربه کرده و این برای اولینبار است که جشن اختتامیه این رویداد در اسفندماه برگزار میشود.
ایزدی ادامه داد: دلیل اصلی ما برای این تغییر یکی نزدیک شدن به پایان سال برای ارزیابی کلیه تولیدات عرضه شده در بازار بازیهای رایانهای در طول سال است و دلیل دیگر که اهمیت بیشتری هم دارد، از دست ندادن بازار بهار و تابستان برای بازیسازانی است که آثارشان در جشنواره برگزیده میشود. برگزاری جشنواره در تابستان معمولا باعث میشد شرکتهای بازیساز اصلیترین زمان فروش و عرضه در بازار که همان بهار و تابستان است را از دست بدهند و این امکان با برگزاری جشنواره در زمستان در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
جشنواره تهران، ملی است
دبیر ششمین جشنواره بازیهای رایانهای تهران در ادامه گفت: این رویداد به رغم نامگذاری آن به نام تهران، از همان دوره اول برگزاری یک رویداد ملی در حوزه بازیهای رایانهای بوده اما از این دوره قصد داریم این رویکرد ملی پررنگتر از قبل دنبال شود. به همین منظور هم با نمایندگان ارشاد در استانهای مختلف وارد مذاکره شدهایم و قرار است این نمایندگیها نقش بازوی اطلاع رسانی ما در استانهای مختلف را برعهده داشته باشند.
وی افزود: تا کنون ۲۵ استان اعلام آمادگی کردهاند برای همراهی و نماینده خود را هم به ما معرفی کردهاند. مذاکره با استانهای دیگر هم ادامه دارد و احساس میکنم با این رویکرد امسال از نظر کمی با ورودی آثار بیشتری مواجه باشیم.
ایزدی در ادامه به تشریح بخشهای اصلی جشنواره ششم پرداخت و گفت: بخش اصلی جشنواره ششم مانند دوره چهارم و پنجم با معیار ژانربندی بازیها طبق استانداردهای جهانی پذیرای آثار خواهد بود. این سبدبندی برای رقابت بازیها در ژانرهای اصلی باعث میشود بازیسازان روی چند ژانر عامهپسند متمرکز نماند و در حوزههای دیگر هم دست به تولید بزنند.
وی ادامه داد: در بخشهای دیگر دستاوردهای فنی، هنری و داستانی در بازیهای مختلف مورد ارزیابی قرار میگیرد و برگزیدگان هر بخش با نظر هیأت داوران انتخاب خواهد شد.
ایزدی سومین بخش جشنواره را هم انتخاب «بهترین بازینامه» عنوان کرد و گفت: در این بخش بازینامههایی مورد داوری قرار میگیرند که هنوز به بازی تبدیل نشدهاند و از این نظر با آنها به ماننند یک متن ادبی برخورد خواهد شد. در این دوره موضوع بخش بازینامه همچنان آزاد است و ملاک اصلی داوری آثار جذابیت برای تولید بازی است.
دبیر جشنواره بازیهای رایانهای تهران در ادامه به چهارمین بخش که به نوعی بخش تازه جشنواره محسوب میشود اشاره کرد و گفت: در این بخش نگاه ویژهتری به کارکرد و محتوای فرهنگی بازیها خواهیم داشت و بهترین بازی با محتوای فرهنگی برگزیده خواهد شد.
ملاکهای انتخاب بهترین بازی با محتوای فرهنگی
هادی اسکندی مدیر بخش فرهنگی بنیاد ملی و جشنواره بازیهای رایانهای در تشریح این بخش جدید گفت: نگاه فرهنگی به بازیهای رایانهای در دورههای مختلف جشنواره همواره مدنظر بوده است اما در این دوره با اختصاص یک جایزه ویژه خواستیم توجهات را بیشتر به این سمت سوق دهیم.
وی افزود: برای اهدا جایزه در این بخش هم محور خاصی معین نشده اما محورهای عمومی ما تبیین یکی از هنجارهای ایرانی اسلامی، آسیبشناسی و معرفی یکی از ناهنجاریها، بیان و انتقال مفاهیم دینی و بازیسازی مرتبط با شعار سال تعیین شده است.
اسکندری ملاک داوری آثار در این محورها را هم اینگونه تشریح کرد: تأکید داریم این مفاهیم در روند بازی ارائه شود و کمتر با متن مستقیم و دیالوگ مواجه باشیم. اولویت دیگر هم استفاده از ظرفیتهای مختص بازیسازی است که در مدیومهای دیگر مانند کتاب و سینما وجود ندارد. پرهیز از پراکندهگویی و تمرکز بر موضوعات معین هم از دیگر ملاکهای داوری در این بخش است.
مدیر فرهنگی بنیاد ملی بازیهای رایانهای جایزه بخش «بهترین بازی با محتوای فرهنگی» را یک غزال زرین به همراه جایزه نقدی عنوان کرد.
در ادامه نشست دبیر جشنواره بازیهای رایانهای تهران به تشریح جوایز این رویداد پرداخت و توجه به جوایز عملیاتی در راستای حمایت از عرضه بازیها در کنار جوایز مالی را از رویکردهای اصلی این دوره از جشنواره عنوان کرد.
ایزدی در ادامه به ترکیب داخلی و خارجی داوران هم اشاره کرد و گفت: از برگزاری شورایی نشستهای داوری به شدت پرهیز کردهایم و سیستم داوری را بر اساس مدل امیتازدهی طراحی کردهایم تا شائبهای درباره روند داوری آثار وجود نداشته باشد.
وی در پایان با اشاره به زمانبندی برگزاری ششمین دوره جشنواره بازیهای رایانهای تهران مهلت ارسال آثار به دبیرخانه را تا ۱۵ دی اعلام و گفت: فرآیند انتخاب و دستهبندی بازیها برمبنای ژانرهای اعلام شده تا ۲۵ دی خواهد بود، تا اول اسفند داوریها نهایی میشود و آئین اختتامیه هم در روز ۵ اسفندماه در برج میلاد برگزار خواهد شد.
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