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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۴۹

برای طراحی بازی‌ با محتوای ایرانی‌اسلامی انجام شد؛

آغاز ثبت‌نام رویداد «بازی‌آرا» توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

آغاز ثبت‌نام رویداد «بازی‌آرا» توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

ثبت‌نام در رویداد «بازی‌آرا» برای طراحی بازی‌هایی با محتوای ایرانی اسلامی توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اولین رویداد تولید بازی‌های رایانه‌ای با محتوای ارزش‌های ایرانی اسلامی را با رویکرد طراحی بازی رایانه‌ای جذاب و دارای پیام مبتنی بر ارزش‌های ایرانی اسلامی برگزار می‌کند و به همین‌دلیل ثبت‌نام حضور در این‌رویداد را آغاز کرده است.

محورهای اصلی رویداد بازی «آرا» شامل «زن، خانواده و جمعیت»، «مقاومت، دفاع مقدس و مبارزه با استکبار»، «امید و پیشرفت»، «هویت اسلامی ایرانی» و «قرآن و عترت» است.

طبق فراخوان منتشرشده برای این‌رویداد، به آثار برتر بیش از یک میلیارد ریال جوایز نقدی اهدا می‌شود. همچنین بازی‌های برگزیده می‌توانند تا ۱۰ میلیارد ریال حمایت و شتابدهی دریافت کنند. بازی‌سازان علاقه‌مند تا ۱۴ اسفند فرصت دارند با طراحی و یا تکمیل بازی‌های مبتنی بر محتوای ایرانی اسلامی در این‌رویداد شرکت کنند.

شرکت‌کنندگان در این رویداد از روز ثبت نام تا پایان رویداد با همراهی رهیاران (منتورها) بازی‌ها و طرح‌های خود را تکمیل و برای ارایه در اختتامیه رویداد آماده شوند.

بازیسازان برای اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه برگزاری این رویداد می‌توانند به پایگاه اینترنتی baziara.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 6033713

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