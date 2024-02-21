به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد ملی بازیهای رایانهای اولین رویداد تولید بازیهای رایانهای با محتوای ارزشهای ایرانی اسلامی را با رویکرد طراحی بازی رایانهای جذاب و دارای پیام مبتنی بر ارزشهای ایرانی اسلامی برگزار میکند و به همیندلیل ثبتنام حضور در اینرویداد را آغاز کرده است.
محورهای اصلی رویداد بازی «آرا» شامل «زن، خانواده و جمعیت»، «مقاومت، دفاع مقدس و مبارزه با استکبار»، «امید و پیشرفت»، «هویت اسلامی ایرانی» و «قرآن و عترت» است.
طبق فراخوان منتشرشده برای اینرویداد، به آثار برتر بیش از یک میلیارد ریال جوایز نقدی اهدا میشود. همچنین بازیهای برگزیده میتوانند تا ۱۰ میلیارد ریال حمایت و شتابدهی دریافت کنند. بازیسازان علاقهمند تا ۱۴ اسفند فرصت دارند با طراحی و یا تکمیل بازیهای مبتنی بر محتوای ایرانی اسلامی در اینرویداد شرکت کنند.
شرکتکنندگان در این رویداد از روز ثبت نام تا پایان رویداد با همراهی رهیاران (منتورها) بازیها و طرحهای خود را تکمیل و برای ارایه در اختتامیه رویداد آماده شوند.
بازیسازان برای اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه برگزاری این رویداد میتوانند به پایگاه اینترنتی baziara.ir مراجعه کنند.
نظر شما