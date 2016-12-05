برگزاری جلسه ستاد مقابله با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دامپزشکی استان کرمانشاه، نخستین جلسه ستاد مقابله با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان کرمانشاه با حضور دستگاه های مربوطه برگزار شد.

دکتر نادر پرور، مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه در اینخصوص اظهار داشت: این جلسه با توجه به شروع فصل سرما و احتمال شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان کرمانشاه و همچنین به دلیل همجواری استان با کشور عراق -که به عنوان یکی از کانون های بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان مطرح است- برگزار شد.

این مقام مسئول افزود: این جلسه به ریاست دکتر شاه حسینی معاون سیاسی و امنیتی اجتماعی استاندار کرمانشاه و با حضور مسئولان ادارات ذیربط برگزار و تصمیمات مهم و خوبی برای مقابله با این بیماری اتخاذ شد.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه به مصوبات جلسه مذکور اشاره کرد و بیان داشت: اطلاع رسانی مناسب در خصوص راه های مقابله و پیشگیری با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در جمعیت انسانی و جمعیت طیور از طریق رسانه ها با محوریت دامپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی، برخورد قانونی با عرضه کنندگان مرغ زنده، انجام مراقبت و پایش مستمر طیور بومی و حیات وحش با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی و حمایت همه جانبه دستگاه های اجرایی استان از اداره کل دامپزشکی برای مقابله با این بیماری از جمله مصوبات این جلسه بود.