پایش مستمر تالاب‌ها برای پیشگیری از شیوع آنفولانزای پرندگان

یاسوج-مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از پایش مستمر تالاب‌ها و کانون‌های بحرانی برای پیشگیری از شیوع آنفولانزای فوق‌حاد پرندگان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی در نشست ستاد آنفولانزای فوق‌حاد پرندگان، از پایش مستمر تالاب‌ها و کانون‌های بحرانی این استان برای پیشگیری از شیوع این بیماری خبر داد و اظهار کرد: طی شش سال گذشته با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، واکسیناسیون آنفولانزا به‌صورت مستمر انجام شده و پیش‌بینی می‌شود پوشش کامل این واکسیناسیون برای تمامی نیروهای در معرض خطر، تا هفته‌های آینده به پایان برسد.

وی تصریح کرد: کانون‌های بحرانی و مسیرهای مهاجرت پرندگان در استان به‌طور مستمر تحت پایش قرار دارد تا هرگونه مورد مشکوک، به‌موقع شناسایی شود. در صورت مشاهده تلفات غیرعادی، موضوع بلافاصله به اداره کل دامپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی گزارش می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد همکاری نزدیک با دستگاه‌های مرتبط را سنگ‌بنای مدیریت این بیماری خواند و افزود: خوشبختانه همکاری بسیار خوبی با دامپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی داریم و هشدارهای لازم به‌طور مستمر به مردم و ذی‌نفعان ابلاغ می‌شود.

وی با تأکید بر شعار پیشگیری بهتر از درمان است، اضافه کرد: تمام تلاش ما جلوگیری از بروز بیماری است، اما برای پاسخگویی سریع به هر وضعیت احتمالی در استان، آماده هستیم.

