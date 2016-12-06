پای تایلند به صنعت نفت باز شد/ایران-تایلند تفاهم نفتی امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت، تفاهمنامه همکاری میان غلامرضا منوچهری، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران و «پراپات سوپونپونگپیپات» معاون اجرایی شرکت ملی نفت تایلند (PTTEP) امروز امضا شد.
بر اساس توافق انجام گرفته بین شرکت نفت ایران و تایلند، مطالعات توسعه سه میدان نفتی چنگوله، بلال و دالپری به این شرکت تایلندی واگذار شده است.
غلامرضا منوچهری، در آئین امضای این تفاهمنامه گفت: مطالعه این میدانها به شرکتهای دیگری نیز سپرده شده است و شرکت ملی نفت تایلند هم، ٦ ماه فرصت دارد تا نتایج مطالعات خود و طرحهای پیشنهادی را برای توسعه این سه میدان، به شرکت ملی نفت ایران ارائه دهد.
این مقام مسئول با اشاره به الگوی جدید قراردادهای نفتی و طولانی مدت بودن دوره عملیاتی در این قراردادها، افزود: پیش نویس قرارداد نیز در اختیار شرکت PTTEP قرار خواهد گرفت.
معاون شرکت ملی نفت تاکید کرد: این شرکت تایلندی باید از همه توان کارشناسی خود برای مطالعه میدانهای یاد شده استفاده کند.
وی، به سابقه فعالیتهای شرکت PTTEP اشاره کرد و گفت: این شرکت در ١٤ نقطه جهان فعالیت میکند و سالها پیش در حوزههای اکتشاف، با ایران نیز همکاری داشته است.
«پراپات سوپونپونگپیپات»، معاون اجرایی شرکت ملی نفت تایلند هم یادآور شد: این تفاهمنامه به مشارکت راهبردی و بلندمدت با شرکت ملی نفت ایران منتهی خواهد شد.
این مقام تایندی، افزود: همه توان خود را در مطالعه این میدانها بهکار می گیریم و بر این اساس، پیشبینی میشود این تفاهمنامه حداقل در یکی از میدانها به امضای قرارداد بینجامد.
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