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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۳

مدیرکل گمرک بوشهر:

خروجی گمرک بوشهر به سیستم پلاک خوان الکترونیکی مجهز می‌شود

خروجی گمرک بوشهر به سیستم پلاک خوان الکترونیکی مجهز می‌شود

بوشهر - ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر گفت: در راستای هوشمندسازی در خروج گمرکات کشور، خروجی گمرک بوشهر به سیستم پلاک خوان الکترونیکی کامیون مجهز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر، بهنام نوروزی در جریان بازدید از درب خروج گمرک بوشهر افزود: با اجرایی شدن این سیستم اجازه ورود و خروج کامیون‌های حامل بار تجاری از سیستم سنتی خود خارج و به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: در همین راستا گمرک جمهوری اسلامی ایران در حال اجرای مقدمات نصب و راه‌اندازی دستگاه سیستم راهبند و دستگاه پلاک‌خوان در  گمرک بوشهر  و دیگر گمرکات مهم کشور است. 

نوروزی به تشریح نحوه اجرای این سیستم پرداخت و اظهار داشت: با اجرایی شدن این سیستم، تشریفات گمرکی کالا در سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی انجام و بعد از اتمام تشریفات ترخیص کالا، اطلاعات وارد شده در سامانه جامع گمرکی به راهبندهای هوشمند در درب خروج گمرکات منتقل و فقط پس از تأیید سامانه از طریق سیستم پلاک خوان الکترونیکی اجازه خروج کامیون داده می‌شود و با این کار عملاً راهبندهای هوشمند دستور را از پلاک‌خوان‌ ها می‌گیرند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه پلاک و مشخصات کامیون‌ها برای بارگیری در سامانه جامع گمرکی ثبت می‌شود، با نصب و راه‌اندازی سیستم راهبند و پلاک خوان، کلیه اطلاعات بار با کامیون بارگیری شده به صورت خودکار تطبیق و کاملا هوشمند اجازه خروج به کامیون‌های بارگیری شده داده می‌شود و با این روش از ورود و خروج کانتینرها و کالاهای غیرمجاز به صورت خودکار ممانعت به ‌عمل می‌آید.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر یادآور شد: با توجه به اینکه اطلاعات ورود و خروج کامیون ‌ها در درب خروج به صورت آنلاین به مرکز منتقل خواهد شد ضمن رصد عملیات گمرکی، نظارت دفاتر ستادی بر عملکرد گمرکات اجرایی نیز آسان‌تر صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 3848372

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