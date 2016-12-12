به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر، بهنام نوروزی در جریان بازدید از درب خروج گمرک بوشهر افزود: با اجرایی شدن این سیستم اجازه ورود و خروج کامیونهای حامل بار تجاری از سیستم سنتی خود خارج و به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد: در همین راستا گمرک جمهوری اسلامی ایران در حال اجرای مقدمات نصب و راهاندازی دستگاه سیستم راهبند و دستگاه پلاکخوان در گمرک بوشهر و دیگر گمرکات مهم کشور است.
نوروزی به تشریح نحوه اجرای این سیستم پرداخت و اظهار داشت: با اجرایی شدن این سیستم، تشریفات گمرکی کالا در سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی انجام و بعد از اتمام تشریفات ترخیص کالا، اطلاعات وارد شده در سامانه جامع گمرکی به راهبندهای هوشمند در درب خروج گمرکات منتقل و فقط پس از تأیید سامانه از طریق سیستم پلاک خوان الکترونیکی اجازه خروج کامیون داده میشود و با این کار عملاً راهبندهای هوشمند دستور را از پلاکخوان ها میگیرند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه پلاک و مشخصات کامیونها برای بارگیری در سامانه جامع گمرکی ثبت میشود، با نصب و راهاندازی سیستم راهبند و پلاک خوان، کلیه اطلاعات بار با کامیون بارگیری شده به صورت خودکار تطبیق و کاملا هوشمند اجازه خروج به کامیونهای بارگیری شده داده میشود و با این روش از ورود و خروج کانتینرها و کالاهای غیرمجاز به صورت خودکار ممانعت به عمل میآید.
ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر یادآور شد: با توجه به اینکه اطلاعات ورود و خروج کامیون ها در درب خروج به صورت آنلاین به مرکز منتقل خواهد شد ضمن رصد عملیات گمرکی، نظارت دفاتر ستادی بر عملکرد گمرکات اجرایی نیز آسانتر صورت خواهد گرفت.
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