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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۹:۵۱

با هدف تحقق پیمان صلح؛

«آبه» اوایل سال آینده میلادی به روسیه می رود

«آبه» اوایل سال آینده میلادی به روسیه می رود

نخست وزیر ژاپن با هدف حل و فصل مناقشات ارضی و همچنین تحقق پیمان صلح با روسیه، اوایل سال میلادی ۲۰۱۷ به این کشور سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن امروز سه شنبه از قصد خود برای سفر به روسیه در اوایل سال میلادی آینده (۲۰۱۷) با هدف تسریع مذاکرات پیرامون حل و فصل مناقشات ارضی دو کشور و تحقق توافق صلحی که امضای آن از بعد از پایان جنگ جهانی دوم به تعویق افتاده است، خبر داد.

هفته گذشته، آبه و «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه، در مذاکراتی دو روزه که در ژاپن جریان داشت، به توافقات اقتصادی متعددی دست یافتند اما پیشرفت چشمگیری در حل و فصل اختلاف پیرامون جزایر مورد مناقشه «کوریل جنوبی» نداشتند.

آبه به هنگام اعلام تصمیم خود برای سفر به روسیه گفت: من و پوتین از عزمی جدی برای پایان دادن به این مشکل که از زمان خاتمه جنگ جهانی به تاخیر افتاده، برخوردار هستیم. به همین دلیل مایلم که در اوایل سال آینده به منظور تسریع این اقدام و همچنین بهبود روابط دو جانبه سفری  به روسیه داشته باشم.

کد مطلب 3854769
مریم خرمایی

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