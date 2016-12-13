  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۰

پوتین:

تحریم های غرب مانعی برای مذاکره با ژاپن است

تحریم های غرب مانعی برای مذاکره با ژاپن است

رئیس جمهوری روسیه می گوید پیروی ژاپن از تحریم های غرب علیه مسکو به مانعی برای عقد پیمان صلح روسیه-ژاپن تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ولادیمر پوتین» رئیس جمهوری روسیه که پنجشنبه این هفته برای صحبت پیرامون سرنوشت جزایر مورد مناقشه «کوریل جنوبی» عازم ژاپن خواهد بود، در مصاحبه با روزنامه «یومیوری» ژاپن از تمایل برای عادی سازی کامل رابطه مسکو-توکیو خبر داد.

وی در عین حال از عدم وجود پیمان صلح بین دو کشور به عنوان یک ناهنجاری تاریخی یاد کرد و از لزوم توافق بر سر شرایط این پیمان بر مبنای اعتماد و با اتکا به حجم عظیمی از فعالیت های اقتصادی مشترک سخن گفت.

با این حال، پوتین حصول توافق را در صورت تداوم تحریم های ژاپن غیر ممکن توصیف کرد.

به گفته وی، پیروی ژاپن از تحریم های غرب که به واسطه الحاق «کریمه» به روسیه بر دولت مسکو تحمیل شد، به مانعی برای ادامه مذاکره بر سر عقد پیمان صلح با ژاپن تبدیل شده است.

گفتنی است که مناقشه بر سر مالکیت چهار جزیره کوریل جنوبی نیز از دیگر دلایل عدم امضای پیمان صلح بین مسکو-توکیو بوده است.

جزایر مورد مناقشه از سال ۱۹۵۱ به این سو تحت پیمانی موسوم به موافقتنامه صلح «سان فرانسیسکو» از جانب مسکو اداره شده است اما توکیو نیز ادعای مالکیت آنها را دارد و در ماه فوریه ۲۰۱۵ خواهان بازپس گیری آنها شد. این جزایر از یک سو به دلیل برخورداری از منابع نفت و گاز و نیز ذخایر آبزیان و از سوی دیگر واقع شدن در اقیانوس آرام از موقعیت راهبردی برای روسیه و ژاپن برخوردار است.

کد مطلب 3849429
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها