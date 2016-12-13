تحریم های غرب مانعی برای مذاکره با ژاپن است

به گزارش خبرگزاری مهر، «ولادیمر پوتین» رئیس جمهوری روسیه که پنجشنبه این هفته برای صحبت پیرامون سرنوشت جزایر مورد مناقشه «کوریل جنوبی» عازم ژاپن خواهد بود، در مصاحبه با روزنامه «یومیوری» ژاپن از تمایل برای عادی سازی کامل رابطه مسکو-توکیو خبر داد.

وی در عین حال از عدم وجود پیمان صلح بین دو کشور به عنوان یک ناهنجاری تاریخی یاد کرد و از لزوم توافق بر سر شرایط این پیمان بر مبنای اعتماد و با اتکا به حجم عظیمی از فعالیت های اقتصادی مشترک سخن گفت.

با این حال، پوتین حصول توافق را در صورت تداوم تحریم های ژاپن غیر ممکن توصیف کرد.

به گفته وی، پیروی ژاپن از تحریم های غرب که به واسطه الحاق «کریمه» به روسیه بر دولت مسکو تحمیل شد، به مانعی برای ادامه مذاکره بر سر عقد پیمان صلح با ژاپن تبدیل شده است.

گفتنی است که مناقشه بر سر مالکیت چهار جزیره کوریل جنوبی نیز از دیگر دلایل عدم امضای پیمان صلح بین مسکو-توکیو بوده است.

جزایر مورد مناقشه از سال ۱۹۵۱ به این سو تحت پیمانی موسوم به موافقتنامه صلح «سان فرانسیسکو» از جانب مسکو اداره شده است اما توکیو نیز ادعای مالکیت آنها را دارد و در ماه فوریه ۲۰۱۵ خواهان بازپس گیری آنها شد. این جزایر از یک سو به دلیل برخورداری از منابع نفت و گاز و نیز ذخایر آبزیان و از سوی دیگر واقع شدن در اقیانوس آرام از موقعیت راهبردی برای روسیه و ژاپن برخوردار است.