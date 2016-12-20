افزودنی های مواد غذایی توزیعی باید به طور واضح اطلاع رسانی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری ارومیه، عباس حسن خانی عصر سه شنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی ارومیه با تاکید بر برخورد جدی با تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مواد غذایی ناسالم گفت: افزودنی های مواد غذایی توزیعی باید به طور واضح بر روی کالا اطلاع رسانی شود چراکه این افزودنی ها سرمنشا بسیاری از بیماری ها هستند.

فرماندار ارومیه ادامه داد: برای حفظ سلامت مردم با کسی تعارف نداریم و با متخلفان برخورد قاطع می کنیم که برخورد با عرضه محصولات غذایی خطرناک برای سلامت انسان در همین راستاست.

حسن خانی اضافه کرد: برای عرضه هرگونه مواد غذایی در حاشیه نمایشگاه های سطح شهرستان باید مجوزهای لازم از مبادی قانونی اخذ شود و افراد هیچ گونه مواد غذایی را نمی توانند بدون مجوز در نمایشگاه عرضه کنند.

وی ادامه داد: درعرضه محصولات غذایی ناسالم در گام اول پیشگیری و تذکر و در گام بعدی برخوردهای قانونی را در برنامه داریم.

فرماندار ارومیه اظهار داشت: دولت تدبیر و امید توجه ویژه به تامین آب سالم برای روستاها دارد که این امر در روستاهای این شهرستان نیز به طور جد پیگیری می شود.

حسن خانی گفت: برخی پروژه های آبرسانی به دلیل کمبود اعتبار با مشکل مواجه هستند که پیگیر تامین بودجه مورد نیاز این پروژه ها هستیم.

با توجه به اینکه ایمنی مواد غذایی یک مسئولیت مشترک است کار در تمام طول زنجیره مواد غذایی از کشاورزان، تولیدکنندگان تا فروشندگان و مصرف کنندگان مهم است.