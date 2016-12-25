آغازعرضه بنزین برند ازاول بهمن/پالایشگاه های نفت، بنزین فروش شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مظلومی امروز در نشست خبری درباره جزئیات طرح عرضه بنزین برند در کشور گفت: از نهم آذرماه امسال دستورالعمل عرضه و فروش بنزین و فرآورده های نفتی در قالب شرکت های برند ابلاغ شد.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اعلام اینکه بیش از ۵۰ شرکت پس از ابلاغ بخشنامه عرضه برند به منظور مشارکت در این پروژه ثبت نام و اعلام آمادگی کرده اند، تصریح کرد: پس از انجام بررسی صلاحیت شرکت ها، در نهایت ۲۶ مجوز از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برای شرکت های صاحب برند صادر شد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود از ابتدای بهمن ماه عرضه بنزین تحت پوشش شرکت های برند در تمامی جایگاه های سوخت کشور آغاز شود، اظهارداشت: با اجرای پروژه هرچند بنزین تحت فعالیت شرکت های برند در کشور عرضه خواهد شد، اما تغییری در قیمت های مصوب فعلی اعمال نمی شود و فعلاً برنامه ای برای گرانی قیمت بنزین نداریم.

وی با یادآوری اینکه تاکنون هیچ شرکت خارجی به صورت مستقیم برای مشارکت در پروژه عرضه برند بنزین ثبت نام و اعلام آمادگی نکرده است، تاکید کرد: با راه اندازی طرح عرضه بنزین به صورت برند عملاً شرکت های برند مسئولیت نظارت بر نحوه عرضه بنزین و سوخت در جایگاه ها را بر عهده دارند و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هم بر فعالیت و عملکرد شرکت های برند نظارت خواهد کرد.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه هم اکنون حدود ۳ هزار و ۶۰۰ جایگاه سوخت در کل کشور در مدار بهره برداری قرار دارند، بیان کرد: از این تعداد جایگاه، مالکیت ۱۹۱ جایگاه سوخت در اختیار دولت بوده که با مشارکت سازمان خصوصی سازی واگذاری جایگاه های دولتی سوخت در حال انجام است.

وی همچنین با اعلام اینکه شرکت های صاحب برند می توانند علاوه بر مشارکت در خرید، نسبت به ساخت جایگاه های جدید سوخت هم اقدام کنند، یادآور شد: تاکنون ۳ پالایشگاه نفت اصفهان، شیراز و تبریز هم برای مشارکت در طرح عرضه برند بنزین ثبت نام و مجوزهای قانونی را اخذ کرده اند.

مظلومی با بیان اینکه با اجرای طرح عرضه برند قیمت بنزین کماکان به صورت هزار تومان در جایگاه ها عرضه می شود، گفت: با اجرای این پروژه، هزینه حمل و نقل و توزیع بنزین بر عهده شرکت‌های صاحب برند بوده و عملاً در این بخش هزینه های دولت کاهش می‌یابد.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی همچنین از واگذاری عملیات تامین سوخت هواپیماها در فرودگاه های کشور به بخش خصوصی خبر داد و خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود از ابتدای بهمن ماه امسال، صدور مجوزها به شرکت‌های صاحب صلاحیت برای عرضه سوخت در فرودگاه ها آغاز شود.