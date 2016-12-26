رزمایش «لیائونینگ» در پاسیفیک غربی تایوان و ژاپن را برآشفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رزمایش چین در بخش غربی اقایانوس آرام که این بار با نخستین حضور «لیائونینگ» تنها ناو هواپیمابر چین در آب های فراسرزمینی برگزار می شود، از هم اکنون واکنش هایی را در کشورهای پاسیفیک به همراه داشته است.

اگرچه پکن رزمایشی را که قرار است در بخش هایی از دریای چین جنوبی و همچنین دریای زرد (بخش شمالی دریای چین شرقی) انجام بگیرد، امری عادی در راستای انجام تمرین های نظامی معمول این کشور توصیف می کند، حضور لیائونینگ همزمان با تنش های اخیری که ناشی از تماس تلفنی «تسای اینگ-ون» رئیس تایوان با «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب آمریکا است؛ می تواند ابزاری برای قدرتنمایی چین تلقی شود.

اولین واکنش به پیشروی لیائونینگ به سمت آب های پاسیفیک غربی، امروز دوشنبه از جانب تایوان بود که به چشم دولت پکن استانی متمرد و بخشی از تمامیت ارضی چین محسوب می شود.

به گفته وزارت دفاع تایوان، گروهی از رزم ناوهای چینی که در راس آنها لیائونینگ قرار داشت، با عبور از آب های جنوب تایوان راه خود را به سمت جنوب غربی در امتداد تنگه «باشی» در حد فاصل تایوان و فیلیپین ادامه داد. شمار رزم ناوهایی که لیائنینگ را همراهی می کردند، پنج فروند اعلام شده است.

البته وزارت دفاع تایلند به اینکه آیا جنگنده های هوایی یا زیردریایی های خود را به حال آماده باش در آورده یا خیر اشاره ای نکرد اما از ضرورت حفظ هوشیاری و انعطاف پذیری به عنوان دو شیوه معمول برای تضمین امنیت هوایی سخن گفت.

از سوی دیگر، «یوشیدا سوگا» سخنگوی کابینه ژاپن نیز امروز دوشنبه در کنفرانسی خبری سفر لیائونینگ در آبهای پاسیفیک را نمایش توسعه توانایی نظامی چین ارزیابی کرد و گفت که ژاپن همه اقدامات لازم برای هشدار دادن و رصد فعالیت های چین در منطقه را اتخاذ خواهد کرد.

گفتنی است که ژاپن در حوزه دریای چین شرقی با دولت پکن منافع مشترک و همچنین مناقشات ارضی دارد اما از آنجا که اصلی ترین متحد آمریکا در دنیای پاسیفیک محسوب می شود، خود را برای اظهارنظر در خصوص تحولات دریای چین جنوبی نیز محق می داند.

لیائونینگ شناوری ۶۰ هزار تُنی است که بدنه آن در سال ۱۹۹۸ میلادی از اوکراین خریداری شد و قرار بود رسما تا سال ۲۰۱۲ میلادی راه اندازی شود.

عملیاتی شدن لیائونینگ در حالی انجام می گیرد که دولت پکن در حال ساخت نخستین ناو هواپیمابر بومی خود نیز هست. این شناور بومی ظرفیت پذیرش ۱۰ هواپیمای بال متحرک و همچنین ۲۴ جنگنده «شنیانگ جی-۱۵» را خواهد داشت.