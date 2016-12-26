به گزارش خبرنگار مهر، حسن شیرزاد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از توقیف یک‌دستگاه ماشین باری با حمل ۷۰۰ کیلوگرم ذغال در شهرستان تنگستان خبرداد و اظهار کرد: این ماشین حمل ذغال قاچاق که از استان فارس به سمت بوشهر قصد جابجایی و فروش ذغال را داشت در ابتدای راه ورودی اهرم توسط یگان حفاظت این اداره توقیف شد.

وی افزود: بیشتر ذغال‌های توقیف شده از درخت اکالیپتوس بوده است و یگان حفاظت سریعا نسبت به تنظیم صورت‌جلسه اقدام و محموله قاچاق در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنگستان توقیق و مصادره شد.

سرپرست اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان تنگستان با تاکید به اینکه مبازره با قاچاق چوب و ذغال، به صورت جدی در دستور کار این اداره قرار دارد، گفت: متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

وی ادامه داد: درختان در هر کجای مراتع وجنگل ها که باشند سرمایه ملی محسوب می‌شوند و برخورد قاطع و قانونی با افراد سودجویی که به سرمایه ملی خسارت وارد می کنند همواره در دستور کار یگان حفاظت منابع طبیعی وآبخیزداری بوده است.

شیرزاد از مردم خواست هرگونه موارد مشکوک به قاچاق چوب وذغال ویا قطع درختان را به مامورین منابع طبیعی اطلاع دهند.