رژیم صهیونیستی روابط خود با اعضای شورای امنیت را محدود می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سی اِن اِن، دو تن از مقامات رژیم صهیونیستی اعلام کردند که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم به وزیر خارجه کابینه خود دستور داده است تا تمام روابط کاری موجود با سفارتخانه های دوازده کشور عضو شورای امنیت را که به قطعنامه ضد اسرائیلی اخیر این شورا رأی مثبت داده اند،‌ بطور موقت محدود نماید.

بنا بر گفته های این مقامات اسرائیلی، امور بازرگانی و تجاری با سفارتخانه های کشورهای انگلیس،‌ فرانسه،‌ روسیه،‌ چین، ژاپن، اوکراین،‌ آنگولا،‌ مصر،‌ اروگوئه،‌ اسپانیا،‌ سنگال و نیوزیلند به حالت تعلیق در خواهد آمد.

این مقامات در ادامه افزودند که نتانیاهو با وزرای خارجه کشورهای مذکور دیدار نخواهد کرد و سفرای این کشورها نیز مورد پذیرش وزارت خارجه رژیم صهیونیستی قرار نخواهند گرفت.

افزون بر این، سفر وزرای رژیم صهیونیستی به این کشورها محدود خواهد شد؛ اما سفرای این رژیم در کشورهای مذکور همچنان قادرند که به فعالیتهای خود با کشور میزبان ادامه دهند.

این دستور نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی صادر شد که وزارت خارجه کابینه وی سفرای ده کشور را در واکنش به تصویب قطعنامه ضد اسرائیلی شورای امنیت احضار کرد.

گفتنی است که تصویب قطعنامه «توقف شهرک سازیهای اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین» در شورای امنیت، خشم مقامات رژیم صهیونیستی را برانگیخته است.

هرچند اقدام دیپلماتیک رژیم صهیونیستی برای تعلیق روابط خود با دوازده کشور عضو شورای امنیت با هدف نمایش خشم و رنجش نتانیاهو از این کشورها صورت می گیرد؛ احتمال اندکی وجود دارد که این اقدام، دارای اثر و نتیجه عملی باشد.

اما از نقطه نظر یک بیانیه شایان اهمیت است؛ زیرا نشاندهنده تداوم اقدامات دیپلماتیک نتانیاهو علیه کشورهایی است که به نفع این قطعنامه رأی داده اند.