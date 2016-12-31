غلامرضا منوچهری در گفتگو با مهر درباره احتمال کنار گذاشتن شرکت‌های چینی پس از امضای دو تفاهم نامه توسعه میادین نفتی یادآوران و آزادگان با شرکت‌های شل انگلیس و توتال فرانسه از دو میدان بزرگ نفتی ایران در غرب کارون، گفت: در شرایط فعلی افزایش ضریب بازیافت از میادین نفتی یادآوران و آزادگان یکی از برنامه‌های اولویت‌دار شرکت ملی نفت برای توسعه این دو میدان مشترک نفتی است.

معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه هم اکنون ضریب بازیافت این دو میدان نفتی حدود ۵.۵ تا ۶ درصد است، تصریح کرد: برنامه شرکت نفت افزایش ضریب بازیافت این دو میدان نفتی به حدود ۲۰ درصد است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با بیان اینکه برای توسعه این دو میدان نفتی اولویت با پیشنهادهای فنی بوده که امکان تحقق بالاترین ضریب بازیافت از این میادین مشترک نفتی را ارائه کنند، اظهار داشت: تاکنون برای توسعه این دو میدان نفتی تفاهم نامه‌هایی با شرکت‌های شل انگلیس، توتال فرانسه، اینپکس ژاپن، پتروناس مالزی و ... امضا شده است.

این مقام مسئول در پاسخ پرسش مهر مبنی بر احتمال کنار گذاشتن شرکت‌های چینی از توسعه فاز دوم میادین نفتی آزادگان شمالی و یادآوران هم توضیح داد: شرکت ملی نفت ایران تاکنون مذاکراتی با شرکت‌های ساینوپک و CNPC چین برای توسعه فاز دوم آزادگان شمالی و یادآوران انجام داده و به دنبال کنار گذاشتن شرکت‌های چینی نیست.

منوچهری با اشاره به تمایل شرکت‌های چینی برای مشارکت و ایجاد شراکت با شرکت‌های بزرگ اروپایی همچون شل و توتال، تاکید کرد: از مشارکت چینی‌ها و اروپایی‌ها برای توسعه میادین نفتی استقبال می‌کنیم.

معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت با بیان اینکه ایران به دنبال ارتقای ضریب بازیافت در میادین نفت و گازی خود است، خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق با مشارکت چند شرکت اروپایی، آسیایی و به همراه شریک ایرانی آنها بیافتد قطعا از این مشارکت حمایت خواهیم کرد.

منوچهری اخیرا در پاسخ به مهر با بیان اینکه اولین مناقصه بین‌المللی نفت ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی برای توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی برگزار می‌شود، گفته است: پیش‌بینی می‌شود در طول سه ماهه نخست سال آینده میلادی، مناقصه توسعه این میدان نفتی با مشارکت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برگزار شود.

به گزارش مهر، شرکت ملی نفت ایران اخیرا تفاهم نامه و قرارداد محرمانگی با شرکت‌های توتال فرانسه و شل انگلیس برای انجام مطالعات توسعه فاز دوم میادین نفتی آزادگان و یادآوران امضا کرده است.

این درحالی است که به استناد اظهارات مسئولان صنعت نفت عملکرد دو شرکت چینی ساینوپک و CNPC در توسعه فاز اول میدان نفتی آزادگان شمالی و یادآوران قابل قبول بوده است.

هادی نظرپور سرپرست طرح توسعه میدان مشترک نفتی یادآوران در شرکت ملی نفت اخیرا با بیان اینکه ساینوپک چین حدود ۷۰ میلیون بشکه نفت در ایران و با توسعه میدان نفتی یادآوران تولید کرده است، گفته است: هم اکنون روزانه نفت ١١٥ هزار بشکه نفت از این میدان برداشت می‌شود.