جزئیات کشف ذخایر جدید شیل گاز در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در طول حدود چهار سال گذشته بازار تولید شیل نفت و شیل گازها در نقاط مختلف جهان حسابی رونق گرفته به طوری‌که هم اکنون آمریکا با خلق یک تکنولوژی جدید تولید و پالایش از ذخایر هیدروکربوری نامتعارف را آغاز کرده است.

صنعت شیل نفت و گاز در آمریکا تا آنجا پیش رفته که حتی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا به دنبال استقلال انرژی این کشور در طول دوران ریاست جمهوری خود بوده و پیش بینی می‌شود با اجرای دوره ریاست جمهوری وی، دستورات و قوانین جدیدی برای تسهیل و تسریع تولید از ذخایر هیدروکربوری صادر شود.

علاوه بر این در طول حدود دو سال گذشته تاکنون کشورهای عضو اوپک به ویژه عربستان سعودی هم به بهانه عدم توسعه بیشتر منابع شیل نفت و گاز در جهان با دست کاری قیمت‌ها زمینه را برای کاهش قیمت نفت آغاز کردند.

در این بین ایران هم به جمع طرفداران شیل نفت و گاز در جهان پیوسته و تاکنون شرکت ملی نفت ایران چهار پروژه مطالعاتی به منظور کشف ذخایر شیل اویل و شیل گاز در لرستان و حوزه زاگرس جنوبی تعریف و اجرای آنها آغاز شده است.

محمود حاجیان درباره آخرین وضعیت اکتشافات ذخایر نامتعارف نفت و گاز در ایران، گفت: اجرای طرح پژوهشی شناسایی و مطالعه شیل‌های گازی به عنوان منابع هیدروکربوری نامتعارف در منطقه لرستان در دو سازند گرو و سر گلو در حوضه زاگرس آغاز شده است.

رئیس پژوهش و فناوری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت با اعلام اینکه این پژوهش که از سوی پژوهشگاه صنعت نفت برای نخستین بار در ایران انجام می‌شود به طور قطع نتایج ارزنده‌ای به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: اجرای طرح شناسایی و مطالعات شیل‌های گازی منطقه لرستان در چهار فاز طراحی شده و هم اکنون فاز دوم این طرح مطالعاتی در دست اجراست ضمن اینکه وجود منابع شیل‌های گازی در محدوده مورد مطالعه به اثبات رسیده است.

به گفته این مقام مسئول فاز دوم طرح پژوهشی شناسایی و مطالعه شیل‌های گازی منطقه لرستان در دو سازند گرو و سرگلو حوضه زاگرس هم اکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت دارد.

وی میزان پیشرفت فیزیکی پژوهشی شناسایی و ارزیابی منابع شیل گازی در سازندهای رسوبی ژوراسیک میانی تا کرتاسه زیرین در ناحیه لرستان را حدود ۶۶ درصد اعلام کرد و یادآور شد: پروژه پژوهشی شناسایی و ارزیابی منابع شیل گازی در سازند رسوبی ژوراسیک میانی تا کرتاسه زیرین در ناحیه لرستان هم در دو فاز و به مدت ۴۲ ماه تعریف شده که بر اساس پیش بینی‌ها انجام شده، مهرماه سال ۹۶ به پایان می‌رسد.