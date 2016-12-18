به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، حمیدرضا مهدوی درباره آخرین وضعیت راهاندازی پالایشگاه فاز ۲۰ پارسجنوبی، گفت: فرآیند شیرینسازی و تزریق گاز به پالایشگاه فاز ۲۰ پارسجنوبی، با ثبت یک رکورد جدید در مدت زمان کمتر از دو روز، انجام شد.
مدیر پروژه فازهای ۲۰ و ۲۱ پارسجنوبی با اعلام اینکه برای نخستین بار روز گذشته(شنبه ۲۷ آذرماه) عملیات تزریق گاز شیرینسازی شده در پالایشگاه فاز ۲۰ پارسجنوبی به شبکه سراسری انجام شد، تصریح کرد: با باز شدن مسیر اولین چاه به سمت پالایشگاه، در سرویس قرار گرفتن تدریجی چاههای سکوی فاز ۲۱ پارس جنوبی ظهر پنج شنبه هفته گذشته(۲۵ آذر) آغاز شد.
این مقام مسئول با بیان اینکه در مدت زمان حدود ۴۲ ساعت، عملیات روشن شدن مشعل و شیرینسازی گاز در پالایشگاه فاز ۲۰ پارس جنوبی انجام شد، اظهار داشت: هم اکنون فرآیند تولید گاز شیرین و میعانات گازی، در فاز ۲۰ پارسجنوبی آغاز شده است.
وی با یادآوری اینکه ردیف اول شیرینسازی در پالایشگاه، فاز ۲۰ پارسجنوبی از ظرفیت تولید روزانه ۲۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی برخوردار است، تاکید کرد: هدف از طرح توسعه فازهای ٢٠ و ٢١ پارس جنوبی، تولید روزانه ٥٠ میلیون مترمکعب گاز، ٧٧ هزار بشکه میعانات گازی، ٤٠٠ تن گوگرد و سالانه یک میلیون تن اتان و ۱.۱ میلیون تن گاز مایع است.
مهدوی با بیان اینکه هم اکنون یک ردیف شیرینسازی پالایشگاه فازهای ۲۰ و ۲۱ پارسجنوبی در مدار بهرهبرداری قرار دارد، تاکید کرد: با تثبیت میعانات گازی در طول هفته جاری ردیف دوم شیرینسازی هم در مدار قرار میگیرد و در نهایت، ۲ ردیف دیگر شیرینسازی به همراه واحد بازیافت گوگرد تا پایان امسال به بهرهبرداری خواهند رسید.
در همین حال شرکت نفت و گاز پارس روز گذشته با اشاره به آغاز برداشت روزانه ٢٨ میلیون مترمکعب گاز سکوی فاز ٢١ پارس جنوبی، اعلام کرد: هم اکنون ظرفیت برداشت گاز از پارسجنوبی افزایش یافته و به ۵۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسیده است.
به گزارش مهر، گاز ترش سکوی فاز ٢١ پارس جنوبی به میزان ٢٨ میلیون مترمکعب در روز به پالایشگاه فازهای ٢٠ و ٢١ پارسجنوبی ارسال شده و در ردیفهای اول و دوم پالایشگاه (هر یک ١٤ میلیون مترمکعب) پس از فرآوری، شیرینسازی و به شبکه سراسری تزریق میشود.
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