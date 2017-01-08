جزئیات کشف ذخایر جدید نفت در ایران اعلام شد/کیفیت ذخایر خوب است

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ملی نفت ایران با انتشار گزارشی از کشف ذخایر تجاری نفت نامتعارف (شیل نفت) در منطقه «قالی کوه» لرستان خبر داد.

بر این اساس، نتایج مطالعات اکتشافی نشان می‌دهد که در این منطقه، ذخایر تجاری و اقتصادی نفت نامتعارف با میانگین درجه‌ ای. پی. آی ۴۰ کشف شده است.

«محمود حاجیان»، رئیس پژوهش و فناوری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت امروز از به پایان رسیدن پروژه پژوهشی مطالعات اکتشافی شیل‌های نفتی در استان لرستان خبر داد و گفت: مطالعات از اثبات حجم قابل قبول شیل‌های نفتی باکیفیتی بسیار عالی خبر می‌دهد.

وی تصریح کرد: داده‌های پروژه پژوهشی شناسایی شیل‌های نفتی لرستان به وضوح حاکی از رخداد دو افق مهم شیل نفتی یکی در سازند سرگلو (ژوراسیک میانی) و دیگری در سازند گرو (کرتاسه زیرین) با ضخامت و حجم قابل قبول است.

این مقام مسئول با بیان اینکه شیل‌های نفتی «قالی کوه» از نظر میزان نفت‌دهی در وضعیت خوبی (میانگین ۸۳ لیتر بر تن شیل نفتی) قرار دارند، بیان کرد: کیفیت نفت‌های استحصالی بسیار عالی (میانگین API نزدیک به ۴۰) ارزیابی می‌شود که از این نظر، جایگاه ویژه‌ای در جهان داشته و منحصر به فرد هستند.

حاجیان تاکید کرد: با در نظر گرفتن میانگین نفت‌دهی شیل‌های لرستان، حجم محاسباتی شیل نفتی، قابل توجه برآورد شده است.

رئیس پژوهش و فناوری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه پیمانکار پروژه پژوهشی مطالعه و شناسایی شیل‌های نفتی قالی کوه لرستان را انستیتو دانشگاه نفت تهران اعلام کرد و یادآور شد: در یک سمینار علمی، نتایج حاصل از این پروژه در مدیریت اکتشاف شرکت نفت ارائه شده است.

حاجیان، هفته گذشته هم از کشف ذخایر شیل گاز در مناطق اکتشاف شده‌ در غرب کشور خبر داده و گفته بود: در بلوک‌های اکتشافی لرستان وجود منابع شیل‌های گازی به اثبات رسیده است.