کمپین حمایت از شفافیت حقوقهای مدیران راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمپین حمایت از شفافیت حقوقهای مدیران و منع حذف عبارت «و عموم مردم» در مصوبه مجلس راه اندازی شد.

با راه اندازی سایت این کمپین، عموم مردم می توانند با امضاء کردن آن در این اقدام ملی شریک شوند.

از اینجا به کمپین حمایت از شفافیت حقوقهای مدیران و منع حذف عبارت «و عموم مردم» در مصوبه مجلس بپیوندید.

بر اساس این گزارش، در نشست علنی نوبت صبح دوشنبه هفته قبل ( ۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، ماده ۳۵ گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران به تصویب نمایندگان رسید و دولت مکلف شد ظرف یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای «نهادهای نظارتی و عموم مردم» فراهم شود.

پس از این اقدام گروهی از نمایندگان مجلس در حال جمع آوری امضا برای بررسی مجدد ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه در صحن علنی و حذف عبارت «و عموم مردم» از این مصوبه هستند، تلاش هایی که اگر به نتیجه برسد، به معنای حذف مصوبه اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران خواهد بود.