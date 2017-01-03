فریدون بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: جاده خلخال- فیروزآباد به طول ۲۷ کیلومتر به عنوان راه اصلی ارتباط خلخال با مرکز استان بوده و سالها بهرهبرداری آن از مطالبات مردم شهرستان است.
فرماندار خلخال با اشاره به تکمیل این جاده و طراحی کامل آن اضافه کرد: علائم ایمنی جاده نیز به اندازه کافی نصب شده و لازم است رمپی در محل اتصال جاده به جاده اصلی اجرا شود.
وی با تأکید به اینکه علاوه بر این بخشی از خطکشی جاده باقیمانده است، ادامه داد: با توجه به روند مطلوب احداث این جاده، راه و شهرسازی قول مساعد بهرهبرداری از آن طی دهه فجر سال جاری را طرح کرده است.
بابایی در عین حال به ضرورت اجرای جاده کلور- درام اشاره کرد و گفت: این جاده در بخش هشتجین میتواند مناسبترین جاده جایگزین برای اتصال به مرکز استان مورد استفاده قرار گیرد.
فرماندار خلخال تأکید کرد: این جاده برفگیر نیست و مسافت فعلی اتصال به مرکز استان را به ۷۰ کیلومتر یعنی نزدیک به یک ساعت کاهش میدهد.
بابایی افزود: این جاده میتواند به جای جاده سرچم به عنوان جایگزین مناسب مورد استفاده قرار گیرد و با توجه به ویژگیهای آن به مراتب ایمنی بهتری را نیز در ترددها به دنبال خواهد داشت.
نظر شما