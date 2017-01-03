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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۱۴

فرماندار خلخال به مهر خبر داد؛

راه اصلی خلخال به اردبیل دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد

راه اصلی خلخال به اردبیل دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد

اردبیل – فرماندار خلخال گفت: جاده خلخال- فیروزآباد به عنوان راه اصلی ارتباطی این شهرستان با مرکز استان در دهه فجر امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

فریدون بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: جاده خلخال- فیروزآباد به طول ۲۷ کیلومتر به عنوان راه اصلی ارتباط خلخال با مرکز استان بوده و سال‌ها بهره‌برداری آن از مطالبات مردم شهرستان است.

فرماندار خلخال با اشاره به تکمیل این جاده و طراحی کامل آن اضافه کرد: علائم ایمنی جاده نیز به اندازه کافی نصب شده و لازم است رمپی در محل اتصال جاده به جاده اصلی اجرا شود.

وی با تأکید به اینکه علاوه بر این بخشی از خط‌کشی جاده باقی‌مانده است، ادامه داد: با توجه به روند مطلوب احداث این جاده، راه و شهرسازی قول مساعد بهره‌برداری از آن طی دهه فجر سال جاری را طرح کرده است.

بابایی در عین حال به ضرورت اجرای جاده کلور- درام اشاره کرد و گفت: این جاده در بخش هشتجین می‌تواند مناسب‌ترین جاده جایگزین برای اتصال به مرکز استان مورد استفاده قرار گیرد.

فرماندار خلخال تأکید کرد: این جاده برف‌گیر نیست و مسافت فعلی اتصال به مرکز استان را به ۷۰ کیلومتر یعنی نزدیک به یک ساعت کاهش می‌دهد.

بابایی افزود: این جاده می‌تواند به جای جاده سرچم به عنوان جایگزین مناسب مورد استفاده قرار گیرد و با توجه به ویژگی‌های آن به مراتب ایمنی بهتری را نیز در ترددها به دنبال خواهد داشت.

کد مطلب 3867662
محمد میرزایی ناطق

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