۱۰ فناوری برتر آینده جهان بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه ۲۴۶ کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه گزارش تدوین «مدل دیده بانی و رصد علم و فناوری» تهیه شده در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه شد.

در این گزارش با اشاره به بررسی‌های انجام شده توسط «انستیتو تکنولوژی ماساچوست» (MIT) پیرامون ۱۰ فناوری نوظهور که به عنوان پیش برنده اقتصاد آینده جهان، که در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس نیز ارائه شده، نحوه برنامه‌ریزی برای پیشبرد تحقیقات در این فناوری ها مورد بررسی قرار گرفت.

پس از ارائه این گزارش اعضای کمیسیون علمی و فناوری به بیان نظرات خود پرداختند که از اهم آن می توان به در نظر گرفتن تبعات فرهنگی فناوری های نوین و لزوم تدوین پیوست فرهنگی برای این فناوری‌ها، ترسیم مدل آینده‌ نگر برای فعایت‌های علمی و فناوری کشور، توجه به احکام نقشه جامع علمی کشور در همه فعالیت‌ها و در نظر گرفتن تجربیات کشورهای پیشرفته در استفاده از فناوری‌های نوین اشاره کرد.

این ۱۰ فناوری برتر که با در نظر گرفتن معیارهایی مانند ارتقاء کیفیت زندگی، تحولات صنعتی، حفاظت از کره زمین و ... توسط «انستیتو تکنولوژی ماساچوست» (MIT) و مجله Scientific American دسته بندی شده‌اند، به شرح ذیل است:

نانوحسگرها و اینترنت نانو اشیا، باتری‌های نسل آینده، زنجیره قالب، مواد دو بعدی، خودروهای خودران، اندام روی تراشه، سلول‌های خورشیدی پروسکایت، اکوسیستم هوش مصنوعی باز، اپتوژنتیک و مهندسی متابولیک سیستم‌ها.