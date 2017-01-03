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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۰۳

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی اردبیل:

افراط‌وتفریط در عرصه مداحی آسیب جدی است

افراط‌وتفریط در عرصه مداحی آسیب جدی است

اردبیل – معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل هرگونه افراط‌وتفریط در عرصه مداحی را آسیب جدی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هاشم بهشتی عصر سه‌شنبه در جلسه انتخابات هیئت‌رئیسه کانون مداحان و شعرای آیینی اردبیل تصریح کرد: مداحی یکی از عرصه‌های خطیرتربیتی است و هرگونه اقدام مداحان از سوی مردم قضاوت می‌شود.

وی افزود: در شرایط فعلی که عرصه فعالیت‌های اجتماعی فراخر تر شده و هرگونه رویداد فرهنگی و اجتماعی به سرعت در دسترس عموم قرار می‌گیرد لازم است تمامی فعالیت‌های مداحی نیز با دقت نظر همراه شود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان متذکر شد: مسئولیت مداحان به واسطه نگاه تربیتی و فرهنگ‌سازی به مراتب خطیرتر از بسیاری از مسئولیت‌های اجتماعی دیگر است و هرگونه افراط‌وتفریط می‌تواند به آسیب جدی تبدیل شود.

بهشتی تأکید کرد: به ویژه در فضایی که دشمن به بهانه‌های مختلف قصد صدمه به باورها و اعتقادات دینی را دارد انتظار می‌رود مداحان و شعرای آیینی با دقت نظر رفتار کنند.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات کانون مداحان و شعرای آیینی در شهرستان‌ها ادامه داد: روسای شهرستان‌ها به عنوان عضو هیئت‌رئیسه استان فعالیت دارند.

در این جلسه عبدالله احمدیان به عنوان رئیس، علی مینایی نایب‌رئیس و سواد باوفا دبیر کانون مداحان و شعرای آیینی استان اردبیل به مدت دو سال انتخاب شدند.

کد مطلب 3868019
محمد میرزایی ناطق

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    نظرات

    • حسن 14+ IR ۲۰:۳۵ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
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      پاسخ
      با سلام به مداحان عزیز پنج اشکال اساسی در بخشی از کار ارزشمند و معنوی مداحی ایران: 1- به عزا و مصیبت (دهه های مکرر) بیش از شادی و سرور ائمه توجه می شود . 2- گاهی از چهارچوبه مداحی خارج و به نغمه ها و حتی ترانه های نامناسب روی می آورد. 3- در اثر کمی مطالعه، وقایع تاریخی مستند بیان نمی شود. 4- بجای توجه به زیبا خواندن به هیاهو و فریاد متوسل می شود. 5- گاهی به صورت افراطی وارد سیاست شده و اختلاف جناحی را به هیئت داخل می کند.

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