به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هاشم بهشتی عصر سه‌شنبه در جلسه انتخابات هیئت‌رئیسه کانون مداحان و شعرای آیینی اردبیل تصریح کرد: مداحی یکی از عرصه‌های خطیرتربیتی است و هرگونه اقدام مداحان از سوی مردم قضاوت می‌شود.

وی افزود: در شرایط فعلی که عرصه فعالیت‌های اجتماعی فراخر تر شده و هرگونه رویداد فرهنگی و اجتماعی به سرعت در دسترس عموم قرار می‌گیرد لازم است تمامی فعالیت‌های مداحی نیز با دقت نظر همراه شود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان متذکر شد: مسئولیت مداحان به واسطه نگاه تربیتی و فرهنگ‌سازی به مراتب خطیرتر از بسیاری از مسئولیت‌های اجتماعی دیگر است و هرگونه افراط‌وتفریط می‌تواند به آسیب جدی تبدیل شود.

بهشتی تأکید کرد: به ویژه در فضایی که دشمن به بهانه‌های مختلف قصد صدمه به باورها و اعتقادات دینی را دارد انتظار می‌رود مداحان و شعرای آیینی با دقت نظر رفتار کنند.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات کانون مداحان و شعرای آیینی در شهرستان‌ها ادامه داد: روسای شهرستان‌ها به عنوان عضو هیئت‌رئیسه استان فعالیت دارند.

در این جلسه عبدالله احمدیان به عنوان رئیس، علی مینایی نایب‌رئیس و سواد باوفا دبیر کانون مداحان و شعرای آیینی استان اردبیل به مدت دو سال انتخاب شدند.