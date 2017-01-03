به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی در دیدار دادستان کل کشور، با اشاره به اهمیت دستگاه قضا و امر قضاوت در حکومت اسلامی اظهار داشت: قوه قضاییه جزء ارکان مهم و تأثیرگذار کشور بوده و این قوه در برخوردهای قضایی خوب و شفاف عمل می‌کند.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل گسترش اعتیاد در جامعه مسئله اشتغال است، خاطرنشان کرد: ضرورت بهبود وضعیت معیشت در کشور از مسائل مهمی است که باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

این مرجع تقلید با اشاره به وضعیت امنیت در کشور گفت: امنیت ایران در وضعیت بسیار مطلوبی نسبت به کشورهای دیگر قرار دارد و این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی ارسال نامه‌های مردمی درباره دریافت دیرکرد بانک‌ها را مدنظر قرار داد و اظهار داشت: سال‌ها است نامه‌هایی به دست ما می‌رسد که گلایه از دریافت دیرکرد توسط بانک‌ها دارند و بارها گفته‌ایم، دیرکرد حرام و رباست، ولی متأسفانه هر چه می‌گوییم حرام و جایز نیست کسی ترتیب اثر نمی‌دهد.

آیت الله نوری همدانی ضرورت حفظ وحدت در بخش‌های مختلف جامعه را مورد توجه قرارداد و گفت: حفظ وحدت از مسائل مهم در جامعه اسلامی است و باید جریانات کشور به این مسئله اهمیت دهند و از انجام هرکاری که به وحدت و یکپارچگی مردم و مسئولین را خدشه دار می کند پرهیز کنند.

وی ابراز کرد: از قوه قضائیه انتظار داریم سریع‌تر با پرونده‌هایی که چندین سال است مطرح‌شده برخورد کند، همچنین ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را شناسایی نماید.

این مفسر قران کریم در پایان با انتقاد از وجود گرانی در جامعه گفت: گرانی مسئله مهمی است و متأسفانه به‌جز اندک افراد، اکثریت مردم در مضیقه مالی هستند و از گرانی رنج می‌برند که در این زمینه باید با موضوع گرانی ریشه‌ای برخورد کرد.