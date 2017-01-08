نتیجه خروش جریان انقلابی دولت دوم روحانی نخواهد بود

خبرگزاری مهر، گروه سیاست-سید زین العابدین حیدری: کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر گذاشته است به بررسی مسائل روز سیاست داخلی و خارجی کشورمان و اظهارات دشمنان جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

بانگاهی خوشبینانه، می توان همزمانی اشاره جان کری وزیر خارجه امریکا به ضرورت استمرار فشار بر جمهوری اسلامی ایران به بهانه حقوق بشر در یادداشت خداحافظی خویش در آستانه به پایان رسیدن عمر دولت اوباما با هجمه ها و فضاسازی های اخیر صورت گرفته در داخل علیه قوه قضائیه را تصادفی خواند!

جان کری در این یادداشت با تأکید بر اینکه راه حل دیپلماتیک برجام، حرکت «مردم ایران» در مسیر توسعه را هموار کرد، گفت که آمریکا همچنان باید تا موعد تغییر سیاست های ایران، به حفظ فشارها و تحریم ها علیه دولت و «برنامه موشکی ایران» و آنچه که وی «حمایت از تروریسم» و «نقض حقوق بشر» می خواند، ادامه دهد. این نگاره کوتاه وزیر امور خارجه آمریکا از چند منظر قابل بررسی است.

١- از سالها پیش و به صورت ویژه در حین گفتگوهای هسته ای، مقام معظم رهبری از رویکرد جدید کاخ سفید در قبال جمهوری اسلامی ایران پرده برداشته و مسئولین را از دغل و فریب کاری و دوگانگی امریکا بر حذر داشته اند. ایشان بیش از ده مرتبه در سخنرانی های عمومی خویش به این مساله اشاره داشته اند که نباید در مقابل دشمن عقب نشینی کرد. مساله امریکا با ایران مساله هسته ای نیست! مساله هسته ای تنها یک بهانه برای فشار آوردن به نظام است. آنها (آمریکا) پس از حل و فصل پرونده هسته ای به سراغ مسائل دیگری مانند حقوق بشر، موشک، شورای نگهبان و قانون اساسی ما خواهند رفت. آنها با اصل نظام مشکل دارند.

با توجه به این گوشزدها و نوشته جان کری، به نظر می رسد که آمریکایی ها، حالا که خیالشان از پرونده هسته ای راحت شده مرحله دوم پروژه بین المللی تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی با اسم رمز حقوق بشر را کلید زده اند.

٢- مسعود بهنود، پدر خوانده خبرنگاران دستگاه خبرپراکنی انگلیسی بی بی سی فارسی در یک پیام توییتری از رمز عملیات جدید اتاق فکر لندن برای حمله به آرامش فضا در انتخابات ریاست جمهوری نود و شش پرده برمی دارد و می نویسد: «با یک برنامه درست می توان انتخابات آینده را به چالش حقوق بشر و قوه قضائیه بی طرف تبدیل کرد.» این پیام از پدر خوانده شبکه فارسی زبان روباه پیر نشان می دهد در واقع اتاق فکر لندن سعی در گام برداشتن به سمت ایجاد دوقطبی قوه قضائیه -دولت دارد

٣- پیام توئیتری کارمند بی بی سی گویا در پاسخ به پیام توئیتری رئیس جمهور محترم جناب آقای روحانی نوشته شده است.

روحانی نوشته بود: «دولت حاضر است با تشکیل سامانه ای تمام دخل و خرج و حساب هایش را روشن کند و در مقابل انتظار است قوه قضائیه نیز حساب های خود را روشن کند.» بدین ترتیب پس از اتفاقات رخ داده پیرامون ماجراهای نماینده اصلاح طلب تهران محمود صادقی مساله شفافیت حساب های قوه قضائیه مجددا شعله ور می شود تا اختلافات روسای دو قوه به رسانه ها کشیده شود.

٤- در خصوص این مساله مهدی محمدی یکی از تحلیلگران داخلی می نویسد: از دوران دوم خرداد و فتنه ٨٨ یک چیز آموخته ایم و آن اینکه وقتی نهادی از سوی غربگرایان و دولت های خارجی حامی آنها زیر ضربه می رود، یعنی به زودی نظام به آن نهاد نیاز فوری پیدا خواهد کرد. نهادی مورد حمله همه جانبه قرار می گیرد که از کار انداختن، منزوی سازی و محافظه کار کردن آن، بخش ضروری از پروژه بحران در آینده باشد. این را قبلا درباره وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در سال ٧٨ و سپاه قبل از ٨٨ تجربه کرده ایم. اکنون موج حملات به قوه قضاییه را از این منظر باید تحلیل کرد: کدام بحران در ماه های آینده در راه است که قوه قضاییه باید امکان نقش آفرینی موثر در آن را از دست بدهد؟

حال دولت که صداقتش تا زمان اثبات عکس آن مبنا است، با یک امتحان سخت روبه روست!

دولت اگر هم به دنبال احقاق حق خویش باشد نمی تواند با توجه به همزمانی ایجاد شده میان ادعایش با جریان غرب گرا و ضد انقلاب به این روند ادامه دهد. بدیهی است که تقدس زدائی از نهاد قوه قضائیه دودش به چشم همگان از جمله خود دولت نیز خواهد رفت. بی شک حسن روحانی فقط زمانی می تواند از انتخابات ٩٦ پیروز بیرون آید که آرامش امنیتی حاکم بر فضای سیاسی جامعه باشد، چرا که در صورت به وجود آمدن بحرانی که اصل نظام را در پایان راه هدف قرار داده باشد، این جریان انقلابی است که ثابت کرده در حمایت از نظام سینه سپر می کند و از به جوش آمدن جریان انقلابی نتیجه ای به نام دولت دوم حسن روحانی به دست نخواهد آمد. این همان نصیحتی است که مقام معظم رهبری نیز به مقامات کشور داشته اند؛ نیروهای انقلابی را رد نکنید که در بزنگاه ها همین ها هستند که سینه سپر خواهند کرد.

حال شخص روحانی در یک امتحان سخت، به عنوان رئیس جمهور می تواند از فرایند آرامش جامعه محافظت نموده یا در یک ریسک پر خطر دست به آتش بازی بزند که نتایج مثبتی برای آن متصور نیست.