  1. حوزه و دانشگاه
  2. علوم انسانی
۱۹ دی ۱۳۹۵، ۹:۲۳

در شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم؛

رشته کارشناسی ارشد انسان شناسی زیستی تصویب شد

رشته کارشناسی ارشد انسان شناسی زیستی تصویب شد

رشته کارشناسی ارشد «انسان شناسی زیستی» که به پیشنهاد دانشگاه تهران به شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ارایه شده بود، توسط این شورا تصویب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم رشته کارشناسی ارشد «انسان شناسی زیستی» را تصویب کرد.

رشته کارشناسی ارشد «انسان شناسی زیستی» یک رشته بین رشته ای و ترکیبی از مردم شناسی و زیست شناسی است.  دانشجویانی که دراین رشته تربیت می شوند می توانند، در پزشکی قانونی در زمینه شناخت اجساد قدیمی فعالیت کنند.

این رشته به پیشنهاد دانشگاه تهران به شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ارایه شد که شورای عالی برنامه ریزی آن را تصویب کرد که پس از ارایه مجوز شورای گسترش وزارت علوم، دانشگاه تهران می تواند در این رشته از سال آینده دانشجو پذیرش کند.

کد مطلب 3871257
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها