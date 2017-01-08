رشته کارشناسی ارشد انسان شناسی زیستی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم رشته کارشناسی ارشد «انسان شناسی زیستی» را تصویب کرد.

رشته کارشناسی ارشد «انسان شناسی زیستی» یک رشته بین رشته ای و ترکیبی از مردم شناسی و زیست شناسی است. دانشجویانی که دراین رشته تربیت می شوند می توانند، در پزشکی قانونی در زمینه شناخت اجساد قدیمی فعالیت کنند.

این رشته به پیشنهاد دانشگاه تهران به شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ارایه شد که شورای عالی برنامه ریزی آن را تصویب کرد که پس از ارایه مجوز شورای گسترش وزارت علوم، دانشگاه تهران می تواند در این رشته از سال آینده دانشجو پذیرش کند.