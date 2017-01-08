به گزارش خبرگزاری مهر، طبق آمار و اطلاعات سینماهای کشور از ۳ ماه فصل پاییز، سینمای ایران در مهر ماه ۹۵ فروش کمتری نسبت به ماه قبل داشت. پایان تعطیلات تابستانی و آغاز سال تحصیلی و نیز شروع ماه محرم و تعطیلات سینما در ایام تاسوعا و عاشورا در کاهش میزان فروش بی تاثیر نبوده است. در این ماه فروش سینمای ایران به ۸.۸ میلیارد تومان رسید اما میزان فروش نسبت به ماه مشابه خود در سه سال گذشته وضعیت مناسبی را نشان می دهد. سینماهای ایران در مهر ۱۳۹۵ در حالی فروش خود را به رقم ۸.۸۹ میلیارد تومان رساندند که این میزان فروش، نسبت به ماه مشابه خود در سال ۹۴ رشدی۵۲ درصدی را نشان می دهد.

همچنین آمار فروش در آبان ۹۵ بیانگر فروش بیشتری نسبت به ماه مهر ۹۵ است. در این ماه فروش سینمای ایران به ۱۰ میلیارد تومان رسید. میزان فروش نسبت به ماه مشابه خود در سه سال گذشته وضعیت مناسبی را نشان می دهد. سینماهای ایران در آبان ۱۳۹۵ در حالی فروش خود را به رقم ۱۰.۶میلیارد تومان رساندند که این میزان فروش رشدی ۹۵ درصدی نسبت به ماه مشابه خود در سال گذشته را نشان می دهد.

طبق آمار به دست آمده از آذر ماه ۱۳۹۵، سینماهای کشور در این ماه رشد بیشتری نسبت به ماه قبل خود داشتند. در آذرماه فروش سینمای ایران به بیش از ۱۲ میلیارد تومان رسید و میزان فروش نسبت به ماه مشابه خود در سه سال گذشته وضعیت مناسبی را نشان می­ دهد. این در حالی است که رقم فروش در این ماه به ۱۲.۹ میلیارد تومان رسید. این میزان فروش بیانگر رشدی ۱۲۴ درصدی نسبت به ماه مشابه خود در سال گذشته است.

در زیر گزیده آمار فروش فصل پاییز آمده است: