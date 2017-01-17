دلیل دوبله صدای بازیگران ایرانی «سلام بمبئی»/ گلزار سر کار بود

قربان محمدپور کارگردان فیلم سینمایی «سلام بمبئی» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استفاده از صدای دوبلورها برای محمدرضا گلزار و بنیامین بهادری دو بازیگر ایرانی این فیلم گفت: قبل از انتخاب دوبلور برای شخصیت های اصلی فیلم «سلام بمبئی» از محمدرضا گلزار دعوت کردیم که از صدای خودش برای فیلم استفاده کنیم که البته این بازیگر به دلیل حضور در یک سریال جوابی به ما نداد.

وی تاکید کرد: استفاده از دوبلورها برای فیلم به این دلیل است که دوبله فیلم یک‌دست شود و با توجه به برنامه ریزی انجام شده تا هفته آینده نسخه دوبله شده در سینماهای کشور اکران می‌شود.

به گفته وی، این فیلم ۶ هفته است که روی پرده رفته و از هفته آینده نیز نسخه دوبله در ۶ سینما در تهران و برخی از شهرستان ها نمایش داده می شود.

این کارگردان سینما تاکید کرد: نسخه دوبله برای کسانی است که با زیرنویس فیلم مشکل دارند و امیدوارم بتوانند از این نسخه ها استفاده کنند و خبر دیگر اینکه در نسخه دی وی دی «سلام بمبئی» که در آینده منتشر می شود دو نسخه دوبله و زیرنویس ارائه خواهد شد.

محمدپور گفت: مهم‌ترین دلیل ما برای دوبله فیلم «سلام بمبئی» این بود که مخاطبان به ویژه در شهرستان‌های دور هم بتوانند با این اثر ارتباط برقرار کنند ولی درنهایت این مخاطب است که تصمیم می گیرد کدام یک از نسخه ها را تماشا کند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا دوبلورهایی چون خسرو خسروشاهی و چنگیز جلیلوند را برای نقش هایی که بنیامین بهادری و محمدرضا گلزار بازی کرده اند، انتخاب کرده اید؟ توضیح داد: این انتخاب ما بود.

در نسخه دوبله شده فیلم سینمایی «سلام بمبئی» چنگیز جلیلوند به جای محمدرضا گلزار و خسرو خسروشاهی به جای بنیامین بهادری، حسین عرفانی به جای گلشن گروور صحبت می کنند.