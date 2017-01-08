طوماری که برای حفظ باغات میوه اصفهان امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد مرتضوی عصر یکشنبه، در این خصوص در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای احیای هویت منطقه‌ای، حفظ باغات میوه منطقه و معرفی مرغوبترین میوه صادراتی اصفهان، اولین جشنواره اختصاصی میوه به نصف جهان برگزار و طوماری به این منظور برگزار شد.

وی بیان داشت: اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺎ ﻫﺪف اﺣﯿﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺮﻏﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺻﺎدراﺗﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻏﺪاران ﻣﻨﻄﻘﻪ ۹ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ ۹ گفت: ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ از ﻗﺪﯾﻢ اﻻﯾﺎم ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺤﻠﻪ ﮔﻮرﺗﺎن اﺳﺖ.

۵ میوه‌ای که افسردگی فصل پاییز را از بین می‌برد

پژوهشگر طب اسلامی سنتی گفت: یکی از شگفتی‌های جذاب و متفاوت کشور ایران نسبت به سایر کشورها داشتن چهار فصل متغیر است.

خدادادی بیان داشت: پنج میوه به، انار، خرمالو، ازگیل و سیب پاییزی از معجزات فصل پاییز است که در فصل پاییز با ویژگی سردی که دارد افراد زیادی دچار افسردگی می شوند و اگر مردم در مصرف غذایشان از خوراکی های گرم بهره نگیرند، افسرده می‌شوند.

وی میوه به، را بهترین درمان افسردگی بیان کرد و گفت: درسرشاخه‌ها و دانه‌های میوه به موادی وجود دارد که مواد زاید در بدن را از بین می‌برد و این میوه نشاط آور، تقویت کننده مغز، مقوی قلب، نرم کننده سینه و رافع تشنگی است.