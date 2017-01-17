«مارون» و «تن تنهایی» خواندنی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نشر چشمه به زودی ۲ رمان ایرانی را به چاپ میرساند که یکی از آنها رمان جدید بلقیس سلیمانی، نویسنده اقلیمی نویس کشور است. این رمان با عنوان «مارون» به زودی در قالب یکی از عناوین مجموعه «کتاب های قفسه آبی» به چاپ می رسد.
«بازی آخر بانو» اولین رمان سلیمانی است که بعد از چند سال نقدنویسی درباره آثار ادبی کشور، آن را منتشر کرد. «به هادس خوش آمدید»، «سگ سالی»، «من از گورانیها میترسم»، «بازی عروس و داماد»، «سال خرگوش» و... از جمله رمانهای این نویسنده هستند که طی سالهای گذشته به چاپ رسیدهاند.
سلیمانی در اثر تازه خود، قصه یک شهر کوچک را روایت میکند که در جریان سالهای پر التهاب پیش و پس از انقلاب قرار گرفته است. در این شهر کوچک، آدمهایی با عقاید و تفکرات مختلف سیاسی حضور دارند و تنوع آنها با اتفاقاتی گره خورده که به تاریخ و حوادث تاریخی معاصر کشورمان مرتبطند. به این ترتیب، انقلابیهای جوان و تازه نفس در کنار کاسبان خرده پا، دختران پر شر و شور و روستائیان کویری در کنار پسران ایده آلیست در این داستان به ایفای نقش میپردازند.
این رمان به زودی به چاپ خواهد رسید.
اما رمان ایرانی دیگری که قرار است توسط چشمه چاپ شود، «تنِ تنهایی» نوشته سحر سخایی آهنگ ساز و نوازنده است. سخایی موسیقی فیلمهای سینمایی وارونگی و مالاریا را ساخته و با خوانندگانی چون همایون شجریان همکاری داشته است.
«تن تنهایی» به عنوان اولین رمان این آهنگساز، به تجربیات زیسته او نزدیک است و درباره زندگی چند جوان است که دختری نوازنده، پسری آهنگ ساز و والدین آنها در قصه اش حضور دارند. فضای خانواده و همچنین دانشگاه از جمله اماکنی است که شخصیتهای این رمان در آن، با تناقضهایی روبرو میشوند و مخاطب رمان با تنهای تنها، تنها میماند. روبرو شدن شخصیتهای این داستان با تناقضها باعث تغییر مسیرشان میشود...
سخایی در داستان خوانی از میلان کوندرا تاثیرگرفته و این تاثیر را در اولین رمان خود به کار گرفته است.
رمان مورد اشاره نیز از جمله آثار در انتظار چاپ چشمه است که تا روزهای آینده راهی بازار نشر می شود.
نظر شما