مدیران گروه های زبان فارسی سراسر جهان به دانشگاه علامه می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت علوم، گردهمایی مدیران گروههای زبان فارسی، ایرانشناسی در دانشگاه‌ها و مراکزعلمی خارج از کشور طی روزهای ۲۸ و ۲۹ دی ماه با حضور ۸۲ نفر از رؤسای این گروههای آموزشی از ۴۲ کشور دنیا در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.

بررسی وضعیت توسعه کرسی های آموزش زبان فارسی در دانشگاه‌های دنیا، جمع بندی بحث آزمون تعیین سطح زبان فارسی در کشورهای خارجی و بازنگری سرفصلها و منابع درسی مورد استفاده درکرسی های زبان فارسی از اهداف این گردهمایی است.

بر اساس این گزارش، تاکنون ۵۱ کرسی آموزش زبان فارسی توسط جمهوری اسلامی ایران در سراسر دنیا ایجاد شده است و۲۲۲ استاد زبان و ادبیات فارسی از سال ۶۲ تاکنون برای برپایی این کرسی‌ها به کشورهای خارجی اعزام شده اند.

همچنین ۳ هزار و ۶۳۶ دانشجوی خارجی در کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی خارج از کشور تحصیل می کنند که ۶۲۰ نفر از آنها در مقطع دکتری هستند.