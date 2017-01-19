به گزارش خبرنگار مهر، نشر پیام امروز تازه‌ترین تالیف سارا بیکول نویسنده و محقق شناخته شده انگلیسی را با عنوان «در کافه اگزییستانسیالیستی» منتشر کرد.

این کتاب که برای نخستین‌بار در سال ۲۰۱۶ منتشر شده است مانند سایر آثار این نویسنده همچون «چطور زندگی کنیم» و یا «The English Dame» توانست در زمره آثار پرفروش بازار کتاب در انگلستان قرار بگیرد و نظرات بسیاری را به خود جلب کند.

بیکول در این کتاب سعی کرده تا نشان دهد آزاد بودن حاصل چه معنایی است و آیا ما دارای طبیعتی هستیم که تثبیت شده است یا ممکن است که ما محصول و مخلوق انتخاب‌ها و تصمیم‌های خود باشیم؟ از سوی دیگر نویسنده کوشیده در این کتاب نشان دهد اگر انسان به اندازه‌ای آزادی داشته باشد تا بتواند جهان مادی را خود بسازد، جهان مطلوب وی چگونه خواهد بود.

از دیگر دغدغه‌های بیکول در این کتاب تعریفی از زندگی شخصی، اصیل و درست‌کارانه در ارتباط با خود و دیگران است و سعی کرده در کنار آن به این سوالات پاسخ دهد که چرا انسان از بودن روی کرده خاکی احساس تحیر نمی‌کند و به چه دلیل دچار غفلت و نسیاناز این حیرت زندگی می‌شود.

این کتاب روایتی بسیار شخصی از جنبش بی‌پروای اگزیستاناسیالیسم و اندیشمندانی است که خالق ماجراهای آن بوده‌اند. گزارشی‌ که عشق‌ورزی‌ها، رایزنی‌ها، عصیان‌ها، مصاحبت‌های طول و دراز و گاه مرافعات خشن آنها را در بر می‌گیرد.

این کتاب به باور نویسنده آن سرگذشت حماسی ایده‌های بزرگی است که در میان شخصیت‌های جذاب و آتشین مزاج در یک «کافه اگزیستاناسیالیستی» بزرگ و پرهیاهو که از فکر و ذهن ساخته شده است روی می‌دهد.

این کتاب را نشر پیام امروز به تازگی با ترجمه هوشمند دهقان و قیمت ۴۰ هزار تومان منتشر کرده است.